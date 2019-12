V Senici menia parkovaciu politiku

Senica 26. decembra (TASR) – Poslanci Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Senici na svojom poslednom tohtoročnom zasadnutí odhlasovali zmenu všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktoré sa týka parkovacej politiky v meste.



Mesto nechalo spraviť štúdiu o parkovaní v meste a pripravilo možné varianty riešenia. Výsledky dopravnej štúdie niekoľkokrát prerokovávalo vedenie mesta s poslancami mestského zastupiteľstva. "Záver z tejto štúdie je zrejmý. V Senici je vysoký počet vyhradených parkovacích miest na trvalé parkovanie. Ak by nebol taký vysoký, mohli by byť parkovacie miesta využívané efektívnejšie a v blízkosti svojho domu bude môcť zaparkovať viac ľudí," uviedol primátor mesta Martin Džačovský.



Možností riešení bolo niekoľko, mesto však musí rešpektovať a prihliadať na stanovisko Dopravného inšpektorátu v Senici, ktorý vysoký počet parkovísk na trvalé parkovanie dlhodobo kritizoval. "Jednou z možností, ktorú prioritne navrhla štúdia, bolo úplné zrušenie trvalo vyhradených parkovacích miest. Tieto by sa zmenili na dočasné parkovanie a občania by mohli na nich parkovať na základe parkovacích kariet," uviedla Jana Oslejová z oddelenia dopravy na Mestskom úrade v Senici.



Poslanci nakoniec schválili zmenu, ktorou sa poplatok za parkovaciu kartu zvýšil zo súčasnej sumy 100 na 250 eur. "Cieľom tohto zámeru nie je naplnenie mestskej pokladnice. Ide o snahu demotivovať ľudí, ktorí trvalé parkovanie nepotrebujú, ako aj zníženie počtu viacerých platených trvalých parkovísk v jednej domácnosti. Predpokladá sa, že trvalo vyhradené parkovacie miesto si ponechá iba ten, kto ho nevyhnutne potrebuje," vysvetlil zámer primátor.



"Problém parkovania sa riešil mimoriadne ťažko, názorov bolo veľmi veľa. Nedá sa vyhovieť každému, nakoniec sme sa dohodli na piatich postupoch, o ktorých poslanci hlasovali," doplnil poslanec Peter Hutta.