V Senici si pomáhajú s monitoringom odberných miest kamerami

Senica 31. októbra (TASR) – Aktuálny stav pred jednotlivými odbernými miestami v meste Senica si ľudia môžu pozrieť prostredníctvom webstránky kolkojetamludi.sk. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.



Ide o iniciatívu občianskeho združenia Mladí, ktorí ponúkli pomoc samospráve prostredníctvom monitoringu priestoru pred jednotlivými odbernými miestami so zreteľom na ochranu GDPR. "Pripravili sme projekt série fotoaparátov v mobilných telefónoch, ktoré budú v obmedzenom rozlíšení snímať priestory pred jednotlivými odbernými miestami. Tieto zábery budú v približne dvojminútových intervaloch nahrávané na webstránku," uviedol za občianske združenie Marek Mach.



Celý projekt bol pripravovaný v súlade s nariadením Úradu pre ochranu osobných údajov SR. "Oni ponúkli svoje know-how, my sme zasa poskytli organizačnú podporu. Pustili sme sa do toho preto, aby sme pomohli občanom sa rozhodnúť a aby sme sa aj takýmto spôsobom pokúsili regulovali naplnenosť jednotlivých odberných miest," doplnil primátor Senice Martin Džačovský.