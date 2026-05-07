V Senici možno hlasovať o projektoch participatívneho rozpočtu
Autor TASR
Senica 7. mája (TASR) - Obyvatelia Senice môžu do 17. mája hlasovať o projektoch participatívneho rozpočtu v rámci iniciatívy Vaše nápady pre naše mesto. Verejnosť rozhodne, ktoré občianske projekty samospráva podporí a zrealizuje. Každý hlasujúci môže podporiť dva projekty, pričom každému môže odovzdať najviac jeden hlas. TASR to uviedol viceprimátor mesta Filip Lackovič.
Hlasovanie je bezplatné a prebieha elektronicky prostredníctvom mobilného telefónu alebo počítača. Na zapojenie je potrebné uviesť základné údaje vrátane mestského obvodu a telefónneho čísla, na ktoré príde potvrdzovací kód. Medzi projektmi s najvyššou podporou verejnosti sú aktuálne návrhy zamerané najmä na zlepšenie podmienok pre deti, komunitné aktivity či revitalizáciu verejných priestorov.
Ak uviedol Lackovič, mesto má za sebou niekoľko stretnutí s obyvateľmi, ktorí mali možnosť prezentovať svoje nápady.„Participatívny rozpočet má podporiť aktívne zapájanie obyvateľov do rozvoja Senice a umožniť realizáciu projektov, ktoré vychádzajú priamo z potrieb miestnych komunít,“ ozrejmil.
Podľa dát zverejnených na webe mesta sa vo štvrtok na prvú priečku dostal projekt pre elokované pracovisko materskej školy (MŠ) na Ulici Martina Bartoňa. Počíta s obnovou herných prvkov na školskom ihrisku. Z ním nasleduje projekt súvisiaci s obnovou herných prvkov na ihrisku v MŠ J. Kráľa. Medzi podporované návrhy patrí aj projekt Kvetinová pastva pre školské včely pri Základnej škole V. Paulínyho-Tótha, ktorý sa zameriava na vytvorenie kvetinovej záhrady pre školské včely a environmentálne vzdelávanie detí.
Podporu získali i projekty Prírodná učebňa v MŠ a komunitný projekt Grilpoint na Kunove. Návrh počíta s vybudovaním zdieľaných grilov pri Kunovskej priehrade ako priestoru na stretávanie sa obyvateľov. Do hlasovania sa zapojili aj projekty zamerané na kultúru, verejný priestor či komunitné podujatia. Obyvatelia môžu podporiť napríklad organizáciu komunitných trhov v areáli základnej umeleckej školy, premietanie filmov pod holým nebom, revitalizáciu vnútroblokov či doplnenie lavičiek v Čáčove.
