V Senici spustili projekt Šach na školách

Senica 28. mája (TASR) – Na troch základných školách v Senici sa začalo vyučovanie šachu, o ktoré prejavilo záujem viac ako 70 žiakov prvého stupňa. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Senica Tatiana Moravcová.



Podmienkou na zapojenie školy do projektu bolo poskytnutie bezplatných priestorov na výučbu šachu, ktorá bude realizovaná v rozsahu jednej hodiny týždenne pre žiakov druhých až štvrtých ročníkov. "Šach je hra, ktorá je nielen o zábave. Deti naučí koncentrácii, strategickému mysleniu, preukázateľne zlepšuje pamäť,“ uviedol zástupca primátora mesta Senica Filip Lackovič.



Výučba je súčasťou projektu Šach na školách, ktorý je podporený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. "Školákov, ktorí sa prihlásili, budeme učiť, ako po šachovnici chodia figúrky, ako sa majú pri hraní šachu správať, takisto taktiku a stratégiu," uviedol vyškolený tréner prvého kvalifikačného stupňa so zameraním na šach Jaroslav Perička.



"Školám sme ponúkli vyškolenie učiteľov, ktorí sa venujú šachu, ich odmeny alebo, naopak, zabezpečenie vedúcich krúžkov, materiálnu a technickú podporu v podobe dodania šachových súprav, ktoré po skončení projektu ostávajú v majetku školy a administratívne zabezpečenie počas celého projektu," informoval prezident Slovenského šachového zväzu Milan Roman.



Ako doplnila hovorkyňa mesta, v prípade záujmu je ešte stále možné prihlásiť svoje dieťa do šachového krúžku. „Stačí, ak sa rodičia alebo deti navštevujúce druhý, tretí alebo štvrtý ročník základnej školy nahlásia svojej triednej pani učiteľke," doplnila hovorkyňa.