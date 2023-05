V Senici narazilo auto do stromu, polícia hľadá svedkov nehody

Senica 31. mája (TASR) – Polícia hľadá svedkov nehody, pri ktorej narazilo auto do stromu v Senici. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Zlatica Antalová.



Dopravní policajti žiadajú osoby, ktoré boli v nedeľu (28. 5.) o 12.26 h na Železničnej ulici a boli svedkami nárazu auta do stromu, aby sa ozvali. "Podľa prvotných informácií vodič červeného auta značky Peugeot Boxer pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, prešiel cez protismer vľavo mimo cestu a po niekoľkých metroch narazil do stromu," uviedla Antalová.



Polícia rieši nielen samotnú dopravnú nehodu, ale aj okolnosti, za ktorých mali muži auto Peugeot Boxer pred jazdou získať. "Podľa prvotných informácií mala ísť trojica mužov na dodávke z obce Jablonica, kde mali predmetné auto bez dovolenia majiteľa zobrať spred rodinného domu," doplnila krajská policajná hovorkyňa.



Pri nehode sa zranili dvaja mladí muži, ktorí mali sedieť na sedadlách spolujazdcov. Samotný vodič mal pritom z miesta nehody odísť.



"Ak ste videli nehodu, máte informácie o vodičovi alebo máte nehodu zaznamenanú na kamere, príďte osobne na Okresný dopravný inšpektorát v Senici, zavolajte na bezplatné telefónne číslo 158 alebo napíšte súkromnú správu na sociálnej sieti trnavskej polície," apeluje polícia.