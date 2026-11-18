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V Senici ocenili 17 stredoškolákov za študijné výsledky aj aktivity
Podmienkou nominácie boli mimoriadne študijné výsledky, úspešná reprezentácia školy, ale aj mimoškolské aktivity a prínos k rozvoju mládežníckeho života v meste.
Autor TASR
Senica 18. novembra (TASR) - Sedemnásť stredoškolákov zo senických škôl si v stredu na radnici prevzalo ocenenie pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu a Dňa študentstva. Dostali plakety a zapísali sa do pamätnej knihy mesta. Mesto tak pokračovalo v tradícii oceňovania mladých ľudí, ktorá má viac ako 20-ročnú históriu. TASR to uviedla hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.
Študentom sa prihovoril dosluhujúci primátor Senice Martin Džačovský, ktorý vyzdvihol ich úspechy a aktívny prístup k životu. Zároveň pripomenul úlohu mladých ľudí pri presadzovaní spoločenských zmien a význam ochrany slobody a demokracie. „Zostaňte zvedaví, buďte kritickí a nebojte sa ozvať, keď vidíte, že veci nefungujú tak, ako by mali. Choďte do sveta, študujte, objavujte, no vždy vedzte, kam patríte. Senica bude vždy mestom, ktoré stojí o váš hlas, vaše nápady a vašu energiu,“ uviedol.
Ocenení študenti pochádzali zo štyroch stredných škôl v Senici. Z Obchodnej akadémie Senica to boli Sabina Dimmelová, Sára Danielová, Sandra Mikulová a Dominik Šebesta. Zo Strednej odbornej školy podnikania v remeslách a službách Mária Barkócyová, Klára Ruchovanská, Zdenka Jurásková a Anežka Drábeková.
Gymnázium Ladislava Novomeského reprezentovali Damián Dujsík, Gabriel Pribina, Lukáš Bakič a Matúš Vulgan. Zo Súkromnej strednej odbornej školy podnikania boli ocenení Viliam Išpold, Sára Trajlinková, Karolína Rybáriková a Dominik Jankovič. Ocenenie získala aj Klára Malíková zo Študentského parlamentu mesta Senica.
Podmienkou nominácie boli mimoriadne študijné výsledky, úspešná reprezentácia školy, ale aj mimoškolské aktivity a prínos k rozvoju mládežníckeho života v meste. Študentov na ocenenie navrhli ich školy.
Študentom sa prihovoril dosluhujúci primátor Senice Martin Džačovský, ktorý vyzdvihol ich úspechy a aktívny prístup k životu. Zároveň pripomenul úlohu mladých ľudí pri presadzovaní spoločenských zmien a význam ochrany slobody a demokracie. „Zostaňte zvedaví, buďte kritickí a nebojte sa ozvať, keď vidíte, že veci nefungujú tak, ako by mali. Choďte do sveta, študujte, objavujte, no vždy vedzte, kam patríte. Senica bude vždy mestom, ktoré stojí o váš hlas, vaše nápady a vašu energiu,“ uviedol.
Ocenení študenti pochádzali zo štyroch stredných škôl v Senici. Z Obchodnej akadémie Senica to boli Sabina Dimmelová, Sára Danielová, Sandra Mikulová a Dominik Šebesta. Zo Strednej odbornej školy podnikania v remeslách a službách Mária Barkócyová, Klára Ruchovanská, Zdenka Jurásková a Anežka Drábeková.
Gymnázium Ladislava Novomeského reprezentovali Damián Dujsík, Gabriel Pribina, Lukáš Bakič a Matúš Vulgan. Zo Súkromnej strednej odbornej školy podnikania boli ocenení Viliam Išpold, Sára Trajlinková, Karolína Rybáriková a Dominik Jankovič. Ocenenie získala aj Klára Malíková zo Študentského parlamentu mesta Senica.
Podmienkou nominácie boli mimoriadne študijné výsledky, úspešná reprezentácia školy, ale aj mimoškolské aktivity a prínos k rozvoju mládežníckeho života v meste. Študentov na ocenenie navrhli ich školy.