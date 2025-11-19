< sekcia Regióny
V Senici ocenili aktívnych študentov stredných škôl
Stalo sa tak pri príležitosti Dňa študentstva.
Autor TASR
Senica 19. novembra (TASR) - Primátor mesta Senica Martin Džačovský v stredu ocenil 17 aktívnych študentov senických stredných škôl za vynikajúce študijné výsledky, dobrovoľníctvo, športové či umelecké úspechy alebo za aktívne zapájanie sa do života školy i mesta. Stalo sa tak pri príležitosti Dňa študentstva v Sobášnej sieni Mestského úradu (MsÚ) v Senici.
Ocenenia študentom odovzdali spolu s primátorom vedúca oddelenia sociálnych vecí, kultúry a športu MsÚ Senica Renáta Hebnárová, koordinátor práce s mládežou Marek Štítny a predsedníčka Študentského parlamentu Senica Klára Malíková. Študenti si prevzali plakety a následne sa zapísali do Pamätnej knihy mesta Senica.
Stredná odborná škola (SOŠ) podnikania v službách a remeslách má štyroch ocenených, medzi nich patria Marcel Jankovič, Katarína Bada, Lucia Štetinová a Eliška Reháková. Medzi ocenených študentov zo Súkromnej SOŠ podnikania patria Laura Bulganová, Polina Sablina, Mykhailo Salo a Daniel Sedlák. Z Gymnázia L. Novomeského sú to Matej Rampáček, Lejla Kristína Kočíšková, Barbara Tomečková a Petra Čobrdová. Nezaostáva ani obchodná akadémia, ocenenia dostali Adela Cupáková, Viktória Valachovičová, Matej Drinka a Rebeka Suchá. Zo Študentského parlamentu mesta Senica získala ocenenie Sára Pavelková.
Počas podujatia sa študentom prihovoril aj primátor, ktorý zdôraznil dôležitosť podpory mladých ľudí a ich zapájania do diania v meste. „Ak chceme, aby bolo naše mesto moderné, otvorené a priateľské pre mladú generáciu, musíme vás počúvať, vytvárať vám priestor a dávať vám príležitosť spolupodieľať sa na dianí v Senici,“ uviedol pre TASR. Zároveň pripomenul odkaz 17. novembra a vyzval študentov, aby si vážili slobodu, kriticky mysleli, hľadali pravdu a nebáli sa ozvať tam, kde je to dôležité.
Podujatie organizuje Študentský parlament mesta Senica v spolupráci s mestom. Podmienkou na nomináciu boli nielen výborné študijné výsledky, ale aj aktivity v škole, mimo nej a ich prínos k rozvoju mládežníckeho života v meste.
