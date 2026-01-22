< sekcia Regióny
V Senici odborníci diskutovali s budúcimi rodičmi o pôrode
Organizátormi sú Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie Fakultnej nemocnice Agel Skalica v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom a Záhorským osvetovým strediskom.
Autor TASR
Senica 22. januára (TASR) - Podujatie s názvom So skalickou pôrodnicou pri káve, ktoré sa uskutočnilo v stredu (21. 1.) v Senici, vytvorilo priestor na otvorenú diskusiu o pôrode a starostlivosti o novorodenca. Okrem budúcich mamičiek sa na stretnutí zúčastnilo aj množstvo otcov a partnerov, ktorí sa aktívne zapájali do diskusie. TASR o tom informovala manažérka komunikácie prevádzkovateľa nemocnice Jarmila Ševčíková.
Zástupkyňa primára gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia Sandra Rusnáková sa v programe venovala priebehu pôrodu od začiatku, cez pôrodné doby, až po obdobie po narodení dieťaťa. Zdôraznila význam informovanosti, otvorenej komunikácie a rešpektovania individuálnych potrieb rodičky.
Zúčastnil sa aj primár oddelenia Peter Budinský, ktorý bol k dispozícii budúcim rodičom a zapájal sa do diskusie k odborným otázkam. Program bol zameraný aj na tému dojčenia a starostlivosti o novorodenca v prvých dňoch po pôrode.
Organizátormi sú Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie Fakultnej nemocnice Agel Skalica v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom a Záhorským osvetovým strediskom.
Zástupkyňa primára gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia Sandra Rusnáková sa v programe venovala priebehu pôrodu od začiatku, cez pôrodné doby, až po obdobie po narodení dieťaťa. Zdôraznila význam informovanosti, otvorenej komunikácie a rešpektovania individuálnych potrieb rodičky.
Zúčastnil sa aj primár oddelenia Peter Budinský, ktorý bol k dispozícii budúcim rodičom a zapájal sa do diskusie k odborným otázkam. Program bol zameraný aj na tému dojčenia a starostlivosti o novorodenca v prvých dňoch po pôrode.
Organizátormi sú Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie Fakultnej nemocnice Agel Skalica v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom a Záhorským osvetovým strediskom.