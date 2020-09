V Senici organizujú 10. ročník týždňa dobrovoľníctva

Senica 11. septembra (TASR) – V Senici sa uskutoční 10. ročník Senického týždňa dobrovoľníctva, ktorý Europe Direct pravidelne organizuje tretí septembrový týždeň. TASR o tom informoval spoluorganizátor podujatia Marek Štítny.



Každý deň si dobrovoľníci z radov študentov pripravia aktivity, ktoré budú realizovať vo svojom voľnom čase. To je hlavné posolstvo Senického týždňa dobrovoľníctva - spraviť niečo pre druhých vo svojom voľnom čase.



"Nebudú chýbať tradičné podujatia, ako napríklad dobrovoľníci deťom, ranná káva či juniori seniorom. Taktiež sa však zapojíme do kampane 'Na kolesách proti rakovine', navštívime psíky v útulku, budeme zbierať odpadky a pomôžeme čistiť hroby významných osobností," uviedol Štítny.



V tomto roku sa týždeň dobrovoľníctva uskutoční v termínoch od 12. do 18. septembra a bude spojený s Európskym týždňom mobility.