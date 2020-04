V Senici otestujú pracovníkov, ktorí sú v kontakte so seniormi

Senica 20. apríla (TASR) – Mesto Senica prijalo opatrenie, ktoré zabezpečí testovanie 208 sociálnych pracovníkov prichádzajúcich do kontaktu so seniormi. Informovalo o tom mesto Senica na svojej webovej stránke.



Krízový štáb mesta navrhol opatrenia na pomoc zariadeniam sociálnych služieb pre prípad výskytu ochorenia COVID-19 medzi zamestnancami alebo klientmi. V meste Senica sa nachádzajú štyri takéto zariadenia.



"Otestovanie 208 zamestnancov zo Zariadenia sociálnych služieb (ZSS) Senica, Domova sociálnych služieb (DSS) a zariadenia pre seniorov (ZpS) Senica, mestských opatrovateliek a pracovníkov Slovenského Červeného kríža (SČK) Senica by sa malo uskutočniť začiatkom tohto týždňa," uviedlo mesto.