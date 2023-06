V Senici otvárajú letné kúpalisko aj lodenicu na Kunovskej priehrade

Senica 16. júna (TASR) - Letné kúpalisko na Sadovej ulici a takisto aj lodenicu na Kunovskej priehrade sprístupnia v meste Senica od soboty 17. júna. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Senica Tatiana Moravcová.



Veľký bazén na kúpalisku začal správca areálu, ktorým je mestská spoločnosť Rekreačné služby mesta Senica, napúšťať koncom mája. "V areáli mestského kúpaliska okrem tohto 50 metrov dlhého bazéna nájdete aj neplavecký bazén pre deti s vodným dáždnikom, vedľa neho detské pieskové ihrisko, ale aj ihrisko na plážový volejbal. Nechýba možnosť občerstvenia ani požičovňa športových potrieb. Otváracie hodiny kúpaliska sú stanovené od 10.00 do 19.00 h," uviedla Moravcová.



Vybavenie lodenice a športového areálu, ktorý sa nachádza na Kunovskej priehrade, budú môcť návštevníci využívať počas júna cez víkendy od 10.00 do 20.00 h. "Následne od 1. júla už budú lodenica i športový areál otvorené denne. Vodu Kunovskej priehrady si tak návštevníci môžu užiť na paddleboarde, kajaku, vodných bicykloch so šmykľavkou alebo na loďke," uviedla hovorkyňa.



V športovom areáli priehrady si možno zahrať loptové hry, stolný tenis alebo minigolf. Areál tiež disponuje verejným ohniskom, zábavným náučným chodníkom, nízkym lezeckým parkom a rôznymi hernými prvkami a ihriskami pre deti.



Na Kunovskú priehradu sa návštevníci dostanú bicyklom po cyklotrase, ktorá vedie zo Senice a od areálu je vzdialená približne päť kilometrov. "Pre návštevníkov autom je k dispozícii parkovisko s kapacitou 300 vozidiel. Druhé parkovisko je zo strany od obce Sobotište, ktoré bolo tento rok vyčistené a má rozšírenie kapacity," informovala Moravcová.