V Senici otvorili všetkých 17 odberných miest načas

Senica 7. novembra (TASR) – Všetkých 17 odberných miest počas druhého kola plošného testovania v meste Senica otvorili načas. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.



"Odberné miesta, kde sú situované, sme nemenili, takisto väčšina ľudí v jednotlivých tímoch je rovnaká. Sú už zohraní a majú skúsenosti z prvého kola, a tak raňajšie prípravy na otvorenie išli rýchlejšie a hladšie," uviedla pre TASR Moravcová.



Už pred otvorením odberných miest pred nimi čakali občania. "Rady sú však výrazne menšie ako pred týždňom. Situáciu monitorujeme v spolupráci s motorizovanými hliadkami mestskej polície. Momentálne v radoch čaká približne od šesť do 50 ľudí," doplnila hovorkyňa mesta.



Seničania majú možnosť využívať pri plošnom testovaní kamery, ktoré monitorujú počet ľudí pred odbernými miestami. Takmer 20 kamier pred všetkými odbernými miestami naživo vysiela obraz na stránku kolkojetamludi.sk.



Odberné miesta budú v meste otvorené počas oboch víkendových dní do 20.00 h s prestávkami od 11.45 do 13.00 h a od 16.45 do 17.30 h.