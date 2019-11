V Senici plánujú vybudovať cyklotrasy takmer za 1,5 milióna eur

Senica 27. novembra (TASR) – Mesto Senica získalo nenávratný finančný príspevok (NFP) vo výške 1.406.571,11 eura z Integrovaného regionálneho operačného programu na vybudovanie cyklotrás, ktoré súvisle prepoja železničnú stanicu s Kunovskou priehradou.



V súčasnosti prebieha kontrola súťažných podkladov pred vyhlásením verejného obstarávania. "Ak všetko pôjde podľa plánov, začiatok realizácie je plánovaný v druhej polovici roku 2020 a práce by mohli byť ukončené v roku 2021," uviedol pre TASR zástupca primátora Filip Lackovič.



Celkové výdavky projektu sú v sume 1.480.601,17 eura, rozdiel vo výške 74.030,06 eura zafinancuje mesto. "Problémom Senice je, že potreby jej obyvateľov sú v čoraz väčšej miere uspokojované individuálnou automobilovou dopravou. Efektívnejšou cestou rozvoja mobility je podpora cyklistickej dopravy pri súčasnej podpore verejnej osobnej dopravy. Chceme postupne vytvoriť také podmienky, aby bol bicykel použiteľný bez obmedzení ako plnohodnotný dopravný prostriedok pri ceste do zamestnania, do škôl, za nákupmi, službami, či voľnočasovými aktivitami," povedal viceprimátor.



Ako ďalej doplnil, rozšírené používanie bicykla vytvára zároveň predpoklady na znižovanie podielu plochy určenej pre automobilovú dopravu na celkovom verejnom priestore v prospech ekologickej nemotorovej dopravy a zelene.



Prvou etapou sa rieši súvislá cyklotrasa od železničnej stanice po existujúcu cyklotrasu na Kunovskú priehradu, ktorá bude prechádzať centrom mesta. "Spojí tak aj časť Sotina, či „Staré sídlisko“ s centrom. Následne v druhej etape sa ráta s napojením ostatných škôl, úradov a podobne. Súčasťou cyklotrasy bude aj nový mobiliár pre cyklistov," informoval Lackovič.