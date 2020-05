V Senici pokračuje rekonštrukcia domu smútku

Senica 11. mája (TASR) - Obnova domu smútku v Senici, ktorá sa začala začiatkom marca, pokračuje aj napriek opatreniam proti šíreniu nového koronavírusu. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.



Na budove už vymenili hliníkové okná a dvere. V zadnej časti cintorína urobili protipovodňový múrik. "To, čo návštevníci nevidia, sú práce realizované vnútri budovy. Zatiaľ boli čiastočne zrekonštruované sociálne zariadenia pre personál a dvere na fotobunku do obradnej miestnosti. Pokračovať budú ďalšie práce, ktoré majú byť hotové k Pamiatke zosnulých. Investícia do majetku mesta prinesie skvalitnenie poskytovaných pohrebných služieb i celkovo krajší vzhľad budovy," uviedla Moravcová.



Obnova je naplánovaná na sedem mesiacov a náklady na rekonštrukciu sú plánované na takmer 350.000 eur s DPH. "Rekonštrukcia bude pozostávať z čiastočnej rekonštrukcie sociálnych zariadení, interiérov, vykurovania, vzduchotechniky, elektroinštalácie, zdravotechnickej inštalácie, ozvučovacej techniky a výťahu," uviedol pre TASR zástupca primátora Filip Lackovič.



Ako doplnil, na objekte pribudne nová strešná povlaková krytina a zateplí sa. Fasáda dostane nový náter, opravia sa opadané obklady a vyčistia pohľadové betóny. O zateplení fasády neuvažujú, architekti navrhli zachovanie pôvodnej fasády i betónových prvkov.