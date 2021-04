V Senici pribudli koše na triedený odpad na verejných priestranstvách

Senica 20. apríla (TASR) – Mesto Senica v spolupráci so spoločnosťou Technické služby Senica osádza postupne vonkajšie odpadkové trojité koše na triedený odpad. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.



"Chceme dať možnosť triediť ľuďom odpad aj na verejných priestranstvách, preto v tejto prvej fáze osádzame koše na desiatich najfrekventovanejších verejných miestach. Ide o Námestie oslobodenia, námestie na starom sídlisku, v parku, priestor pred poštou, mestským úradom, domom kultúry a pri poliklinike," uviedol zástupca primátora Filip Lackovič.



Základom vonkajšieho odpadkového trojitého koša je oceľová konštrukcia vykladaná drevenými latami. Jeho súčasťou sú tri vyberateľné pozinkované koše slúžiace na triedený zber papiera, kovov a plastov. "Jednotlivé koše sú okrem textového označenia, rozlíšené aj farebne. Triedenie by sa tak malo stať jednoduchším a hravým i pre deti, ktoré chceme aj takýmto spôsobom vzdelávať a viesť k separovaniu odpadu," doplnil viceprimátor.



"Aprílový termín osádzania trojkošov na separovaný zber nie je náhodný. Vo štvrtok 22. apríla je Deň Zeme, ktorý si pripomíname aj takýmto spôsobom. Občania si môžu tento deň vzťah k životnému prostrediu pripomenúť napríklad zberom odpadkov v rámci vychádzok do prírody. Stačí, ak ich v rámci katastra mesta zanechajú v zaviazaných vreciach na autom dostupnom mieste, kde ich príde po nahlásení vyzdvihnúť pracovník mesta. Takýmto spôsobom sa môžu postarať aj o vyčistenie napríklad verejného priestranstva v blízkosti svojich domov a bytov," informovala Moravcová.