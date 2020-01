V Senici pribudne 50 parkovacích miest

Senica 31. januára (TASR) – V meste Senica pribudne v priestore pri poliklinike a budove Sociálnej poisťovne 50 parkovacích miest. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Senica Viera Barošková.



Mesto od 1. januára zaviedlo novú parkovaciu politiku v meste. "Chceme občanom ukázať, že nie je cesta mať trvalé parkovacie miesta. Na týchto miestach totiž môže parkovať iba konkrétne auto. Vieme vytvoriť ďalšie miesta, aby vodiči za parkovaciu známku v hodnote 20 eur vedeli zaparkovať. Možno to bude o pár metrov ďalej od svojho domu, ale výrazne lacnejšie," uviedol pre TASR primátor mesta Martin Džačovský.



Práve parkovanie pri poliklinike je najmä v ranných hodinách problémom. "Aj preto je toto miesto ideálne na kombináciu parkovania. Dopoludnia budú vedieť parkovisko využívať návštevníci polikliniky a v popoludňajších a nočných hodinách na týchto miestach môžu parkovať obyvatelia okolitých domov. Práve toto parkovisko by malo byť príkladom, že bude využité 24 hodín denne," doplnil primátor.



Parkovacie miesta by mali byť dokončené v priebehu tohto roka. "Zaviedli sme systém, že vyzbierané finančné prostriedky za trvalé parkovanie budú kompletne investované do budovania nových parkovacích miest, aby bolo vidieť, na čo financie idú," informoval Džačovský.



Pri parkovisku je aj priestor, ktorý bol dlhodobo nevyužívaný a neudržiavaný. "Mesto dostalo ponuku od developera, či nechce využiť zeminu, ktorú on pri svojej stavbe nepotreboval. Zadarmo nám ju doviezol a urobil terénne úpravy. Keďže pozemok zatiaľ nemá konkrétne využitie, rozhodli sme sa tam vysadiť zeleň. Priestor sa bude dať využiť na prechádzky," uviedol primátor.



Výstavba 50 parkovacích miest je trvalým riešením. "Pod miestami na parkovanie je umiestnený vodovod, takže zo zákona na tomto mieste stavba stáť nemôže. Parkovisko bude zo zámkovej dlažby, takže v prípade poruchy potrubia bude rozoberateľné, aby sa dalo dať do pôvodného stavu," doplnil primátor.