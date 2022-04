V Senici protestovali proti súdnej mape, obávajú sa zrušenia súdu

Senica 20. apríla (TASR) – V Senici sa v stredu zišli zástupcovia mesta, starostovia okolitých obcí a zamestnanci Okresného súdu v Senici, aby protestovali proti navrhovanej súdnej mape z dielne Ministerstva spravodlivosti SR.



A to napriek tomu, že tamojší okresný súd by mal podľa posledného zverejneného návrhu zostať zachovaný. Jeho zamestnanci a senická radnica sa obávajú, že sa situácia môže na rokovaní parlamentu zmeniť a na Záhorí by tak zostal z troch len jeden súd v Malackách. "Pred tromi týždňami prišli prvé informácie, že sa to môže zmeniť a sídelným súdom pre Záhorie bude súd v Malackách. Preto by sme poukázali práve na to, že toto nedáva logiku," uviedol primátor mesta Senica Martin Džačovský.



Podľa analýzy rezortu spravodlivosti sa za najoptimálnejšie sídlo nového súdneho obvodu považoval Okresný súd v Senici. "Zavážiť mal aj fakt, že má k dispozícii budovu s dostatočným priestorom aj pre pôsobenie ďalších zamestnancov súdu. To je názor podporovaný argumentami. Či už ide o kritérium geografické, alebo kritérium produktivity, keďže Okresný súd Malacky má počet nerozhodnutých vecí podľa dát asi mesiac starých 3656 a Okresný súd Senica 1531," doplnil predseda Okresného súdu v Senici Milan Trylč.



Rezort spravodlivosti neuviedol, či uvažuje o zmene sídelného súdu, pretože zatiaľ nie sú ukončené rokovania medzi koaličnými partnermi. "Celá súdna reforma je vlastne boj, kde bude pracovisko, kde bude sídlo súdu. Reforma je založená na tom, že sa musia zväčšovať obvody. Bez toho sa nedá docieliť špecializácia sudcov pre hlavné agendy. Je to kľúč k tomu, aby sme mali rýchle konania a kvalitný výsledok v primeranom čase," informovala ministerka spravodlivosti Mária Kolíková po zasadnutí vlády. O reforme súdnictva by mali poslanci parlamentu rokovať o týždeň.