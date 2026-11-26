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V Senici revitalizujú úsek rieky Teplica
Projekt realizujú v rámci medzinárodného projektu ReBioClim financovaného z programu Interreg Central Europe.
Autor TASR
Senica 26. novembra (TASR) - Na rieke Teplica v Senici sa začali práce na pilotnej revitalizácii, ktorej cieľom je zlepšiť ekologický stav vodného toku, podporiť biodiverzitu a sprístupniť rieku obyvateľom. Projekt sa zameriava na obnovu mestských vodných tokov pomocou riešení blízkych prírode. Opatrenia sú v hodnote takmer 160.000 eur. TASR to uviedla hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.
„Projekt má vedecký a akademický charakter. Neprináša rozsiahle stavebné zásahy. Na vybranom pilotnom úseku Teplice overí, ako sa dá rieka v meste obnoviť šetrne a s ohľadom na prírodu. Výsledky majú poslúžiť ako príklad pre ďalšie mestá a mestské časti, ktoré chcú so svojimi tokmi pracovať podobne,“ vysvetlila projektová manažérka Mestského úradu v Senici Dana Jurková.
Revitalizácia sa dotkne dvoch nadväzujúcich úsekov rieky. „V blízkosti mosta sa koryto rozšíri, upraví sa terén a odstráni časť chodníka. Vznikne nový šikmý chodník široký približne dva metre, ktorý umožní prístup až k vode. Spevnia ho drevené agátové koly, povrch bude z lomového kameňa a na existujúce chodníky sa napojí betónovými dlaždicami,“ vysvetlila Moravcová.
Súčasťou prác je výrub siedmich stromov, ktorý má vyvážiť výsadba 16 kríkov vŕby plazivej a vŕby purpurovej. Na druhom úseku v mestskom parku sa zamerajú na prírode blízke spevnenie brehov. Pribudnú schody umožňujúce prístup k vode a upraví sa aj stabilizovaný výmoľ v koryte, ktorý ovplyvňuje prúdenie vody.
Na oboch úsekoch osadia spomaľovače prúdu, ktoré majú vytvoriť rozmanitejšie podmienky pre vodné organizmy. „Rozmanitejšie koryto vytvára lepšie podmienky pre život vo vode aj okolo nej. A napokon mestu môže pomôcť lepšie zvládať dôsledky zmeny klímy, napríklad horúčavy či sucho,“ objasnila Jurková.
Projekt realizujú v rámci medzinárodného projektu ReBioClim financovaného z programu Interreg Central Europe. Zhotoviteľom je spoločnosť Sandtner Company.
„Projekt má vedecký a akademický charakter. Neprináša rozsiahle stavebné zásahy. Na vybranom pilotnom úseku Teplice overí, ako sa dá rieka v meste obnoviť šetrne a s ohľadom na prírodu. Výsledky majú poslúžiť ako príklad pre ďalšie mestá a mestské časti, ktoré chcú so svojimi tokmi pracovať podobne,“ vysvetlila projektová manažérka Mestského úradu v Senici Dana Jurková.
Revitalizácia sa dotkne dvoch nadväzujúcich úsekov rieky. „V blízkosti mosta sa koryto rozšíri, upraví sa terén a odstráni časť chodníka. Vznikne nový šikmý chodník široký približne dva metre, ktorý umožní prístup až k vode. Spevnia ho drevené agátové koly, povrch bude z lomového kameňa a na existujúce chodníky sa napojí betónovými dlaždicami,“ vysvetlila Moravcová.
Súčasťou prác je výrub siedmich stromov, ktorý má vyvážiť výsadba 16 kríkov vŕby plazivej a vŕby purpurovej. Na druhom úseku v mestskom parku sa zamerajú na prírode blízke spevnenie brehov. Pribudnú schody umožňujúce prístup k vode a upraví sa aj stabilizovaný výmoľ v koryte, ktorý ovplyvňuje prúdenie vody.
Na oboch úsekoch osadia spomaľovače prúdu, ktoré majú vytvoriť rozmanitejšie podmienky pre vodné organizmy. „Rozmanitejšie koryto vytvára lepšie podmienky pre život vo vode aj okolo nej. A napokon mestu môže pomôcť lepšie zvládať dôsledky zmeny klímy, napríklad horúčavy či sucho,“ objasnila Jurková.
Projekt realizujú v rámci medzinárodného projektu ReBioClim financovaného z programu Interreg Central Europe. Zhotoviteľom je spoločnosť Sandtner Company.