< sekcia Regióny
V Senici riešili nevymenovanie riaditeľa ZŠ na Sadovej ulici
Mimoriadne zasadnutie iniciovala skupina mestských poslancov.
Autor TASR
Senica 16. apríla (TASR) - Hlavným bodom mimoriadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva (MsZ) v Senici, ktoré sa uskutočnilo v stredu (15. 4.), bola situácia okolo nevymenovania riaditeľa Základnej školy (ZŠ) na Sadovej ulici. Diskusia sa sústredila na výsledky výberového konania, rozhodnutie primátora aj reakcie zamestnancov školy a poslancov.
Mimoriadne zasadnutie iniciovala skupina mestských poslancov. Ako pre TASR uviedol poslanec Martin Lidaj, cieľom bolo umožniť verejnú diskusiu na tému, ktorá vyvolala záujem medzi obyvateľmi mesta. „Verejnosť má právo vyjadrovať sa aj medzi voľbami a našou povinnosťou je im to umožniť,“ povedal. Poslanec zároveň priznal, že nerozumie dôvodom nevymenovania víťazného kandidáta Jozefa Krišáka, a kritizoval, že v odôvodnení sa objavili neoverené tvrdenia.
Podľa jeho slov bolo dôležité, aby mal kandidát priestor verejne sa obhájiť. Zastupiteľstvo podľa neho aj viacerých poslancov splnilo svoj účel najmä tým, že otvorilo priestor pre verejnú diskusiu a zvýšilo transparentnosť rozhodovania. O ďalšom vývoji v otázke vedenia školy rozhodne nové výberové konanie a následné rozhodnutie zriaďovateľa.
Primátor Senice Martin Džačovský svoje rozhodnutie nevymenovať Krišáka obhajoval tým, že sa nestotožnil s niektorými postupmi vo výberovom procese. Podľa jeho slov „to, že je niekto obľúbený, ešte neznamená, že je najvhodnejším kandidátom“. Pre TASR uviedol, že mesto pristúpilo k vyhláseniu nového výberového konania, z ktorého má vzísť nový riaditeľ školy. Zatiaľ neuviedol, koho poverí vedením školy po skončení poverenia súčasnej riaditeľky Márie Szpyrcovej, ktorej mandát vyprší 21. apríla.
Krišák sa pre TASR vyjadril, že rozhodnutie rešpektuje, no nesúhlasí s dôvodmi, ktoré boli uvedené. Tvrdí, že sú nepravdivé a nepodložené, pričom zdôraznil, že všetky spomínané podozrenia v súvislosti s jeho osobou, ktoré nešpecifikoval, boli preverené a nepotvrdili sa.
Učiteľka zo spomínanej ZŠ Lenka Slezáková pre TASR uviedla, že situáciu v škole vnímajú negatívne. „Situácia u nás je napätá, máme stále pocit, že sú nám podsúvaní ľudia, ktorí nie sú pre nás vhodní,“ ozrejmila. Dodala, že za dlhé roky pôsobenia od roku 1998 na škole si nepamätá podobnú situáciu, aká nastala v súčasnosti.
Výberové konanie na riaditeľa školy prebehlo 27. januára, víťazom sa stal Krišák, dlhoročný zamestnanec školy. Primátor Džačovský však využil svoju zákonnú právomoc a odmietol víťazného kandidáta vymenovať. Odôvodnil to aj tým, že prihliadal najmä na to, akým smerom sa má škola ďalej uberať a aké vzťahy panujú medzi zamestnancami.
Na situáciu vtedy následne reagovala časť pedagogického aj nepedagogického personálu. Celkovo 44 zo 72 zamestnancov školy podpísalo žiadosť adresovanú primátorovi a mestskému zastupiteľstvu, v ktorej žiadali objasnenie dôvodov nevymenovania riadne zvoleného kandidáta.
