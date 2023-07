V Senici rokovali o redukcii ambulantných pohotovostných služieb

Senica 25. júla (TASR) – O návrhu Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR na redukciu siete ambulantných pohotovostných služieb (APS) pre deti a dorast, podľa ktorého by mala budúci rok zaniknúť detská APS v Senici, rokovali v meste minister zdravotníctva Michal Palkovič, predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozef Viskupič a tamojší primátor Martin Džačovský. Po novom by v Trnavskom kraji zostali iba tri - v Skalici, Trnave a Dunajskej Strede.



"Chodíme do regiónov a snažíme sa vnímať požiadavky regiónov, ktoré chápeme, na druhej strane snaha ministerstva je dlhodobo udržať ambulantnú pohotovostnú službu najmä na úrovni bezpečnosti pre pacienta. Súčasne potrebujeme aj podporiť lekárov, ktorí slúžia v ambulantnej pohotovostnej službe, čiže pediatrov," uviedol Palkovič.



"Trnavský kraj v tomto vyvinul obrovskú aktivitu. Myslím si, že sa pri tejto téme stretávame s ministerstvom minimálne po desiatykrát. Snažíme sa priniesť na stôl relevantné argumenty. V Senici to boli argumenty ohľadom dostupnosti, o personálnom zabezpečení a o demografickom vývoji práve v tomto 60-tisícovom okrese, ktorý je jeden zo štyroch, ktorý nemá ústavnú zdravotnú starostlivosť, čiže nemá nemocnicu," pripomenul Viskupič.



V Senici majú eminentný záujem udržať v meste APS pre deti a dorast. "Máme na to viacero racionálnych dôvodov. Máme dostatočný počet lekárov pediatrov, ktorí sú ochotní slúžiť. Máme materiálovo technické vybavenie a aj geografiu, ktorá je jednoznačne v prospech mesta," doplnil Džačovský.