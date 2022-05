V Senici sa na budúci rok podarí zaradiť do škôlok všetky deti

Senica 20. mája (TASR) – Osem elokovaných pracovísk materskej školy a jedna materská škola, ktorá je súčasťou základnej školy, dokážu v Senici pokryť dopyt po záujme o materské školy zo strany rodičov. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.



V Senici sa zápis do predškolských zariadení uskutočnil v prvej polovici mája. "Celkový počet žiadostí, ktoré rodičia priniesli do jednotlivých materských škôl, bol 213. Môžeme povedať, že všetky tieto žiadosti zvládneme uspokojiť," uviedla Moravcová.



V dvoch elokovaných pracoviskách na Kalinčiakovej ulici a v Kolónii je počet podaných žiadostí vyšší, ako je kapacita. "Aj tento záujem dokážeme vyriešiť. Žiadosti, ktoré boli smerované do týchto dvoch elokovaných pracovísk, presunieme na iné pracoviská materskej školy," doplnila Moravcová.



Ako ďalej informovala, z 213 zapísaných detí bola väčšina slovenskej národnosti. "Materská škola zároveň zaznamenala zápis troch ukrajinských detí, pričom dve z nich idú v septembri do školy a jedno bude predškolákom," uviedla Moravcová.