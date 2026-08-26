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V Senici sa o post primátora uchádzajú traja potenciálni kandidáti

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Mestský úrad v Senici. Foto: teraz.sk

Oficiálny zoznam kandidátov bude známy po preskúmaní kandidátnych listín a zaregistrovaní kandidátov, o čom rozhodne príslušná volebná komisia.

Autor TASR
Senica 26. augusta (TASR) - O post primátora mesta Senica sa v nadchádzajúcich voľbách uchádzajú traja potenciálni kandidáti. O 19 poslaneckých miest sa uchádza 66 osôb. Mesto Senica o tom informovalo na svojom webe.

O primátorské kreslo zabojujú traja kandidáti. Podľa oznámení na sociálnych sieťach to budú Ladislav Ďorďovič, Roman Krištofík a súčasný primátor Martin Džačovský,“ priblížilo mesto. Lehota na podávanie kandidátnych listín sa skončila 25. augusta o polnoci.

Oficiálny zoznam kandidátov bude známy po preskúmaní kandidátnych listín a zaregistrovaní kandidátov, o čom rozhodne príslušná volebná komisia.

Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra.
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