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V Senici sa o post primátora uchádzajú traja potenciálni kandidáti
Oficiálny zoznam kandidátov bude známy po preskúmaní kandidátnych listín a zaregistrovaní kandidátov, o čom rozhodne príslušná volebná komisia.
Autor TASR
Senica 26. augusta (TASR) - O post primátora mesta Senica sa v nadchádzajúcich voľbách uchádzajú traja potenciálni kandidáti. O 19 poslaneckých miest sa uchádza 66 osôb. Mesto Senica o tom informovalo na svojom webe.
„O primátorské kreslo zabojujú traja kandidáti. Podľa oznámení na sociálnych sieťach to budú Ladislav Ďorďovič, Roman Krištofík a súčasný primátor Martin Džačovský,“ priblížilo mesto. Lehota na podávanie kandidátnych listín sa skončila 25. augusta o polnoci.
Oficiálny zoznam kandidátov bude známy po preskúmaní kandidátnych listín a zaregistrovaní kandidátov, o čom rozhodne príslušná volebná komisia.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra.
„O primátorské kreslo zabojujú traja kandidáti. Podľa oznámení na sociálnych sieťach to budú Ladislav Ďorďovič, Roman Krištofík a súčasný primátor Martin Džačovský,“ priblížilo mesto. Lehota na podávanie kandidátnych listín sa skončila 25. augusta o polnoci.
Oficiálny zoznam kandidátov bude známy po preskúmaní kandidátnych listín a zaregistrovaní kandidátov, o čom rozhodne príslušná volebná komisia.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra.