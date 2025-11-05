< sekcia Regióny
V Senici sa onedlho začne zimná údržba ciest a chodníkov
Autor TASR
Senica 5. novembra (TASR) - Zimná údržba ciest a chodníkov sa v Senici začne v termíne od 15. novembra, potrvá do 15. marca. Túto službu na území mesta zabezpečuje viacero subjektov podľa typu a triedy komunikácie. Prioritou sú vždy napríklad príjazdové komunikácie k verejným budovám, autobusové zastávky či vybrané priechody pre chodcov s príslušnými chodníkmi. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.
Medzi najdôležitejšie objekty údržby patria tiež príjazdové cesty k budove mestskej polikliniky a k hasičom, komunikácie pre mestskú hromadnú dopravu a prístupové cesty ku školám. Po vykonaní prioritnej údržby prichádza na rad údržba na všetkých ostatných spevnených miestnych komunikáciách a chodníkoch.
Zmluvný dodávateľ samosprávy je spoločnosť Šťastný. Zabezpečuje údržbu miestnych komunikácií a chodníkov v meste a v mestských častiach v celkovej dĺžke 81 kilometrov (km) miestnych komunikácií, 47 km ciest a 34 km chodníkov. Sociálny podnik mesta zase zabezpečuje údržbu centra mesta s niektorými priľahlými komunikáciami, chodníkové schodiská a pešie mosty.
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja zodpovedá za údržbu ciest druhej a tretej triedy. Ide o hlavné mestské komunikácie ako Štefánikova, Hviezdoslavova, Sotinská, Rovenská, Železničná, Kunovská, Čáčovská, Hlbocká a Prietržská cesta a tiež cesty smerom na obce Rybky, Rovensko, Hlboké a Prietrž. Slovenská správa ciest zase udržiava cesty prvej triedy, čo v Senici predstavuje hlavný ťah mestom - ulice Vajanského a Hurbanova.
