V Senici sa uskutoční jubilejný ročník tradičného pivného festivalu

Senica 28. júna (TASR) – Jubilejný 10. ročník tradičného pivného festivalu Štramák fest, na ktorom sa prezentujú domáce minipivovary, sa uskutoční v sobotu 2. júla na letisku v Senici. TASR o tom informoval výkonný riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Záhorie Martin Lidaj.



História festivalu sa začala v roku 2013. "Takmer všade boli v móde októberfesty, my sme sa rozhodli pre Štramák fest, podľa názvu nášho pivovaru. Termín sme zvolili na začiatku letných prázdnin. Na prvom ročníku sa zúčastnilo osem malých slovenských pivovarov. Tento rok to bude 11," ozrejmil organizátor podujatia Miroslav Riška.



"Teší ma rast tohto festivalu a gratulujem im k jubilejnému ročníku. Aj preto sme podujatie tento rok podporili vyššou dotáciou. Verím, že priláka ľudí nielen z nášho mesta, ale i zo širšieho okolia," uviedol primátor mesta Martin Džačovský.



Na návštevníkov okrem samotnej prezentácie pivovarov čaká aj kultúrny program. "Vystúpia hudobné skupiny Inekafe, Zóna A či Beštiálna radosť. Chýbať nebude detská zóna a súčasťou bude aj folklór. Ľudovú kultúru odprezentuje formou vystúpení občianske združenie Pruclek," doplnil Riška.



Kvalitu destinácie zdvíhajú na vyššiu úroveň aj podujatia, na ktorých sa predstavujú domáci remeselníci. "V tomto prípade ide predovšetkým o miestne pivovary, ktorých výrobky sú pre konzumentov čoraz atraktívnejšie a stávajú sa reálnou alternatívou k veľkým pivovarom. Takéto podujatia v spojení s miestnym folklórom a kultúrnym programom navyše lákajú do regiónu Záhoria turistov, ktorí sa na takéto podujatia špecializujú," uviedol Lidaj.



Vo svojich začiatkoch sa podujatie konalo na Kunovskej priehrade, neskôr sa festival presťahoval do mesta a tento rok bude mať premiéru na miestnom letisku. "V meste vzniklo viacero nových podujatí v priestore, kde sme organizovali posledné ročníky. Chceli sme sa odlíšiť, ale aj posunúť festival opäť o úroveň vyššie. A to umožnia priestory na letisku," vysvetlil hlavný organizátor.



Počas podujatia, ktorého začiatok je naplánovaný na 12.00 h, bude premávať zo senickej autobusovej stanice kyvadlová doprava.