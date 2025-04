V Senici sa uskutoční súťaž detských súborov Záhorie spieva a tancuje

Senica 27. apríla (TASR) - Súťažná prehliadka detských folklórnych súborov Záhorie spieva a tancuje sa uskutoční v utorok (29. 4.) o 11.30 h v Kultúrnom dome v Senici. Pre TASR to uviedla Lucia Danišková zo Záhorského osvetového strediska (ZOS) v Senici.



„Súbory predvedú hudobno-tanečné vystúpenia, s ktorými postúpili z regionálnych kôl do krajského kola súťaže,“ priblížila. Vstup je zdarma. Danišková doplnila, že v prípade väčších kolektívov alebo tried je potrebné nahlásiť počty vopred telefonicky.



Záhorie spieva a tancuje je súčasťou celoštátnej súťažnej prehliadky detských folklórnych súborov Eniki beniki, ktorá v tomto roku oslavuje svoj jubilejný 30. ročník.



Podujatie organizačne zabezpečil ZOS v Senici, ktorého zriaďovateľom je Trnavský samosprávny kraj, v spolupráci s Národným osvetovým centrom v Bratislave a Mestským kultúrnym strediskom Senica.