V Senici sa uskutoční výstava o výzbroji americkej armády

Senica 26. apríla (TASR) - Tematická výstava Výstroj a výzbroj US Army v druhej svetovej vojne sa uskutoční v sobotu od 14.00 h do 19.00 h v Múzeu Senica. Klub vojenskej histórie (KVH) Red Eagles z Piešťan verejnosti predstaví podrobnosti o uniformách a výzbroji amerických vojakov. Podujatie je súčasťou výstavy 80. výročie oslobodenia Senice, ktorá potrvá do 25. mája. Pre TASR to uviedla hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.



Podujatie návštevníkom priblíži, čo nosili a používali americkí vojaci počas druhej svetovej vojny. „Dozviete sa množstvo zaujímavostí, môžete si všetko pozrieť zblízka a porozprávať sa s odborníkmi na vojenskú históriu,“ priblížila.



Výstava 80. výročie oslobodenia Senice verejnosti približuje na interaktívnych paneloch udalosti spojené s oslobodením mesta, porážkou nacizmu. Predstaví napríklad mená a príbehy účastníkov protifašistického odboja v Senici a okolí, podrobnosti o bitke o Senicu, o bitke v osade U Rehušov, cez tragédiu Surovinského lesa, archeológiu druhej svetovej vojny až po spomienky pamätníka Milana Benžu.