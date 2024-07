V Senici sa uskutočnili výberové konania na riaditeľov troch ZŠ

Senica 1. júla (TASR) - V Senici sa počas júna uskutočnili výberové konania na riaditeľov troch základných škôl. Svoje pozície obhájili Vladimír Šváček a Svetlana Chábelová, novým riaditeľom Základnej školy (ZŠ) s materskou školou (MŠ) na Ulici Jána Mudrocha bude od 1. októbra Vladimír Včelka. Do každého výberového konania bol prihlásený jeden kandidát. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Senica Tatiana Moravcová.



"Do výberového konania som sa prihlásil preto, že vidím v tejto škole obrovský potenciál, ktorý by som chcel počas svojho funkčného obdobia rozvinúť. Týka sa oblasti výchovno-vzdelávacej aj oblasti materiálno-technického zabezpečenia," povedal Včelka, ktorý učí telesnú výchovu a geografiu. Je držiteľom aj najvyššej mládežníckej trénerskej futbalovej licencie.



Už tretie funkčné obdobie povedie ZŠ na Ulici Viliama Paulínyho-Tótha Vladimír Šváček. "Radi by sme do vzdelávania na všetkých úrovniach a do všetkých predmetov integrovali environmentálnu výchovu. Chceme tiež modernizovať školskú kuchyňu, ktorá si už pýta nové sanitárne vybavenie, odpady i elektrické rozvody," načrtol svoje plány s tým, že na novú strechu by radi inštalovali fotovoltické panely.



Vo funkcii riaditeľky ZŠ na Sadovej ulici pokračuje Svetlana Chábelová, pre ktorú začína plynúť v poradí už štvrté funkčné obdobie. "Mojou víziou je stabilizácia pedagogického zboru a zvyšovanie digitálnej gramotnosti a zručností pedagogických zamestnancov," priblížila. Dôraz chce klásť na výučbu cudzích jazykov a zlepšovanie výsledkov v testovaní deviatakov.



Senická samospráva je zriaďovateľom všetkých štyroch základných škôl, ktoré v meste fungujú. Výberové konanie na riaditeľa ZŠ na Komenského ulici sa uskutočnilo vlani, keď sa o funkciu opakovane úspešne uchádzal Krzysztof Siwiec.