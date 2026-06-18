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V Senici sa venovali rozvoju cezhraničného cestovného ruchu
Projekt mesto realizuje od roku 2025 v spolupráci s českým mestom Velké Pavlovice a oblastnou organizáciou cestovného ruchu.
Autor TASR
Senica 18. júna (TASR) - Témami štvrtkovej odbornej konferencie v Senici boli možnosti rozvoja cezhraničného cestovného ruchu, využívanie moderných technológií v propagácii regiónov či spolupráca slovenských a českých partnerov. Podujatie zorganizovalo mesto Senica ako súčasť Interreg projektu zameraného na zvýšenie potenciálu pohraničného cestovného ruchu.
Projekt mesto realizuje od roku 2025 v spolupráci s českým mestom Velké Pavlovice a oblastnou organizáciou cestovného ruchu. „Realizujeme spolu projekt zvýšenia potenciálu pohraničného cestovného ruchu. Prvou úrovňou bolo doplnenie infraštruktúry v okolí Kunovskej priehrady a vo Velkých Pavloviciach, druhou sú propagačné videovizitky a treťou je táto odborná konferencia,“ uviedla pre TASR projektová manažérka Mestského úradu v Senici Dana Jurková.
Súčasťou konferencie boli prezentácie nových propagačných videí i odborné prednášky zamerané na marketing a využívanie umelej inteligencie (AI) v cestovnom ruchu.
Primátor Senice Martin Džačovský zdôraznil, že rozvoj cestovného ruchu prináša viacero pozitívnych efektov. „Náš región má vysoký potenciál a cestovný ruch netreba vnímať iba cez návštevníkov. Ide aj o rozvoj miest, podporu podnikateľov, vznik nových pracovných miest a v konečnom dôsledku aj o podporu lokálpatriotizmu,“ povedal pre TASR.
Podľa neho sa mesto nesústredí iba na rozvoj Kunovskej priehrady. „Máme Kunovskú priehradu, ktorú sa snažíme rozvíjať, ale podporujeme aj podujatia v mestskom múzeu, galérii či prostredníctvom mestského kultúrneho strediska. Ďalším významným priestorom bude amfiteáter, ktorý bude pripravený privítať tisíce návštevníkov,“ doplnil.
Starosta Velkých Pavlovíc Petr Hasil pripomenul dlhoročnú spoluprácu oboch miest, ktorá podľa neho priniesla viaceré úspešné projekty. Za dôležitý označil najmä posun v spôsoboch propagácie regiónov. „Dnes nám vládnu sociálne siete, weby a influenceri. Je potrebné ísť týmto smerom a využívať aj nové technológie vrátane umelej inteligencie,“ skonštatoval pre TASR.
Na konferencii sa zúčastnili aj študenti. Podľa pedagogičky Gabriely Šturdíkovej bolo podujatie pre nich prínosné najmä v oblasti využívania AI. „Treba ísť s dobou a AI využívať, ale s rozumom a kritickým myslením. Ak ju mladí nezačnú používať už teraz, môžu byť v budúcnosti pozadu,“ uviedla.
Vedúca Turistického informačného centra Senica Eliška Kubišová za najväčšie lákadlá regiónu označila cyklotrasy, Kunovskú priehradu, Mestské múzeum Senica a mestskú hru Pátrači v meste Senica. Dodala, že propagácia turistických atrakcií sa dnes sústreďuje najmä na sociálne siete a komunikáciu s mladou generáciou.
Projekt mesto realizuje od roku 2025 v spolupráci s českým mestom Velké Pavlovice a oblastnou organizáciou cestovného ruchu. „Realizujeme spolu projekt zvýšenia potenciálu pohraničného cestovného ruchu. Prvou úrovňou bolo doplnenie infraštruktúry v okolí Kunovskej priehrady a vo Velkých Pavloviciach, druhou sú propagačné videovizitky a treťou je táto odborná konferencia,“ uviedla pre TASR projektová manažérka Mestského úradu v Senici Dana Jurková.
Súčasťou konferencie boli prezentácie nových propagačných videí i odborné prednášky zamerané na marketing a využívanie umelej inteligencie (AI) v cestovnom ruchu.
Primátor Senice Martin Džačovský zdôraznil, že rozvoj cestovného ruchu prináša viacero pozitívnych efektov. „Náš región má vysoký potenciál a cestovný ruch netreba vnímať iba cez návštevníkov. Ide aj o rozvoj miest, podporu podnikateľov, vznik nových pracovných miest a v konečnom dôsledku aj o podporu lokálpatriotizmu,“ povedal pre TASR.
Podľa neho sa mesto nesústredí iba na rozvoj Kunovskej priehrady. „Máme Kunovskú priehradu, ktorú sa snažíme rozvíjať, ale podporujeme aj podujatia v mestskom múzeu, galérii či prostredníctvom mestského kultúrneho strediska. Ďalším významným priestorom bude amfiteáter, ktorý bude pripravený privítať tisíce návštevníkov,“ doplnil.
Starosta Velkých Pavlovíc Petr Hasil pripomenul dlhoročnú spoluprácu oboch miest, ktorá podľa neho priniesla viaceré úspešné projekty. Za dôležitý označil najmä posun v spôsoboch propagácie regiónov. „Dnes nám vládnu sociálne siete, weby a influenceri. Je potrebné ísť týmto smerom a využívať aj nové technológie vrátane umelej inteligencie,“ skonštatoval pre TASR.
Na konferencii sa zúčastnili aj študenti. Podľa pedagogičky Gabriely Šturdíkovej bolo podujatie pre nich prínosné najmä v oblasti využívania AI. „Treba ísť s dobou a AI využívať, ale s rozumom a kritickým myslením. Ak ju mladí nezačnú používať už teraz, môžu byť v budúcnosti pozadu,“ uviedla.
Vedúca Turistického informačného centra Senica Eliška Kubišová za najväčšie lákadlá regiónu označila cyklotrasy, Kunovskú priehradu, Mestské múzeum Senica a mestskú hru Pátrači v meste Senica. Dodala, že propagácia turistických atrakcií sa dnes sústreďuje najmä na sociálne siete a komunikáciu s mladou generáciou.