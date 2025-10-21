< sekcia Regióny
V Senici sa začala konferencia pre tvorcov voľnočasových aktivít
Autor TASR
Senica 21. októbra (TASR) - V meste Senica sa v utorok v kultúrnom dome začala konferencia pre tvorcov voľnočasových aktivít Čas spolu má zmysel. Program potrvá do 15.30 h a ponúkne inšpiratívne prednášky, praktické workshopy aj priestor na zdieľanie skúseností. TASR o tom informovala hovorkyňa Senice Tatiana Moravcová.
Cieľom je ukázať, že spoločne strávený čas má skutočnú hodnotu. „Posilňuje komunitu, vytvára nové príležitosti a podporuje spoluprácu medzi obcami, spolkami a organizáciami,“ uviedli organizátori na svojom webe.
Uskutočnia sa tiež diskusie, prezentácie o sociálnej inklúzii v športe a voľnočasových aktivitách, o medzigeneračnom trávení voľného času či workshopy na tému fundraisingu, ale aj o potrebách neziskového sektora v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK). Počas celého programu je možné navštíviť stánky s poradenstvom k dotáciám a vyskúšať si netradičné voľnočasové aktivity.
Konferenciu organizujú neziskové organizácie Juhomoravská agentúra pre verejné inovácie a Krajská inovačná a rozvojová agentúra, ktoré sa zameriavajú na rozvoj Juhomoravského kraja v Českej republike a TTSK na Slovensku. Podujatie je súčasťou projektu podporeného Európskou úniou v rámci programu Interreg SK-CZ 2021-2027 a Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatiky SR.
