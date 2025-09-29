< sekcia Regióny
V Senici sa začne program pre deti na rozvoj zručností 21. storočia
Projekt funguje na princípe neformálneho vzdelávania.
Senica 29. septembra (TASR) - Trojročný bezplatný program Budúcnosť inak, zameraný na rozvoj zručností 21. storočia pre žiakov šiesteho ročníka základných škôl zo Senice a z okolia, prináša od októbra do klubu KiviK občianske združenie (OZ) Senica 2.0 spolu s nadáciou Pontis. Školské vzdelávanie sa tak rozšíri o neformálne aktivity, projektové učenie, tímovú prácu, hry a zážitky. TASR to uviedla koordinátorka dobrovoľníkov Simona Jurovatá.
Priblížila, že projekt funguje na princípe neformálneho vzdelávania. „Budeme so žiakmi pracovať tri roky, dvakrát do týždňa. Budeme sa stretávať každý utorok a štvrtok od 14.00 do 16.00 h u nás klubovni KiviK, kde sa budeme venovať rôznym problematikám, pracovať s ozobotmi, micro:bitmi, programovať, pracovať s virtuálnou realitou a riešiť všetky digitálne zručnosti, ktoré by mladí ľudia v tomto svete mali vedieť,“ ozrejmila.
Deti si tak osvoja nielen digitálne zručnosti, ale aj kritické myslenie, sebapoznávanie, emočnú inteligenciu či schopnosť učiť sa nové veci. Zároveň sa naučia spolupracovať, komunikovať a premeniť svoje nápady na konkrétne riešenia pre svoje okolie. Súčasťou projektu je veľa kreatívnych činností. „Výstupom na konci školského roka bude vždy projekt, ktorý budú musieť deti samy zrealizovať. Budeme sa snažiť rozvíjať aj prax a teóriu, čo znamená, že deti budú chodiť na rôzne exkurzie do firiem, kde budú môcť vidieť, ako to vyzerá v praxi,“ uviedla.
V rámci programu budú do klubovne chodiť rôzni hostia, ktorých sa môžu potom mladí pýtať otázky, ktoré ich zaujímajú. „Celý projekt je navrhnutý tak, aby dopĺňal školské aktivity, ale nie je to škola, je to naozaj vzdelávanie hrou, trávenie voľného času úžitkovo a zmysluplne a keď už napríklad využívajú sociálne siete a digitálnu dobu, tak aby to využívali s rozumom a vedeli, ako si možno vytvoriť nejaké plagáty, prezentácie, aby sa zdokonaľovali vo svojich zručnostiach a talentoch, ktoré už majú,“ doplnila.
OZ sa venuje okrem dobrovoľníctva ekológii a udržateľnosti, komunite a podpore mládeže, zapájaniu mladých do verejného diania, ale aj kultúrnym a spoločenským podujatiam. V gescii združenia je aj komunitná klubovňa pre mladých v Senici KiviK.
