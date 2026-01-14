< sekcia Regióny
V Senici si môže verejnosť dať otestovať IQ
Podmienkou účasti na testovaní je minimálny vek 14 rokov a predloženie platného preukazu totožnosti.
Autor TASR
Senica 14. januára (TASR) - Verejnosť v Senici bude mať v piatok (16. 1.) možnosť overiť si svoje intelektové schopnosti. Medzinárodná nezisková organizácia (NO) Mensa Slovensko v spolupráci s mestom pripravuje testovanie inteligenčného kvocientu (IQ), ktoré sa uskutoční v priestoroch mestského úradu na Štefánikovej ulici. Registrácia účastníkov je naplánovaná od 15.30 do 16.00 h, samotné testovanie sa začne presne o 16.00 h. Samospráva o tom informovala na sociálnej sieti.
Testovanie sa bude konať vo veľkej zasadacej miestnosti na prízemí budovy. Organizátori upozorňujú, že neskorý príchod už nebude možný. Podmienkou účasti na testovaní je minimálny vek 14 rokov a predloženie platného preukazu totožnosti.
Účastníci by mali prísť v čase registrácie a priniesť si so sebou funkčné pero. Organizátori zároveň odporúčajú využiť možnosť predregistrácie prostredníctvom ich webovej stránky, kde sú dostupné aj ďalšie informácie o testovaní a činnosti organizácie.
Mensa Slovensko je medzinárodná nezisková organizácia združujúca ľudí s nadpriemerným IQ. Riadnym členom sa môže stať každý, kto v oficiálnom teste dosiahne výsledok v horných dvoch percentách populácie. Používané testy sú schválené medzinárodným psychológom organizácie Mensa International.
