V Senici si pripomenú 80. výročie vzniku delostreleckého pluku

Senica 7. júna (TASR) - V Senici si v piatok (7. 6.) pripomenú 80. výročie vzniku tretieho liptovského delostreleckého pluku. Súčasťou programu bude v okolí senického múzea aj ukážka delostreleckej techniky. Samospráva o tom informuje na svojom webe.



Popoludní by mal byť súčasťou programu aj zoskok výsadkárov a výstrel z historického dela. "V období druhej svetovej vojny bol 4. júna 1944 sformovaný tretí delostrelecký liptovský pluk, do Senice bol dislokovaný v roku 1958, pričom jeho úlohou bol výcvik delostreleckých jednotiek," priblížilo mesto na svojom webe.



Brigáda zanikla po zmenách v armáde v novembri 2000, kasárne prešli do správy mesta v roku 2004. "Bývalí velitelia a vojaci založili občianske združenie Delostrelec, ktoré sa venuje histórii pluku a zúčastňuje sa na rozličných kultúrno-spoločenských podujatiach v meste," doplnilo mesto.