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V Senici si pripomenuli Deň vojnových veteránov
Symbolom tohto dňa sú červené vlčie maky, ktoré v tej dobe pokrývali hroby padlých na západnom fronte.
Autor TASR
Senica 11. novembra (TASR) - V Senici si v stredu na spomienkovom podujatí Deň červených makov pripomenuli pri príležitosti výročia ukončenia prvej svetovej vojny pamiatku vojnových veteránov a obetí novodobej histórie. Samospráva o tom informovala na sociálnej sieti.
Symbolom tohto dňa sú červené vlčie maky, ktoré v tej dobe pokrývali hroby padlých na západnom fronte. Symbol má pôvod v básni Na poliach Flámska, ktorú v máji 1915 napísal kanadský lekár John McCrae slúžiaci neďaleko belgického mesta Ypres. Nevedel sa zmieriť s útrapami zranených vojakov a svoju bolesť tíšil písaním básní.
Tradícia osláv konca prvej svetovej vojny sa začala rodiť už pri prvom výročí podpísania prímeria, 11. novembra 1919, keď si tento deň pripomínali vo Washingtone, v Londýne, Paríži i v ďalších mestách. Americký prezident Woodrow Wilson v roku 1919 vyhlásil 11. november za Deň prímeria. Oficiálnym sviatkom sa stal v roku 1926 a v roku 1954 premenoval Kongres Deň prímeria na Deň veteránov.
Symbolom tohto dňa sú červené vlčie maky, ktoré v tej dobe pokrývali hroby padlých na západnom fronte. Symbol má pôvod v básni Na poliach Flámska, ktorú v máji 1915 napísal kanadský lekár John McCrae slúžiaci neďaleko belgického mesta Ypres. Nevedel sa zmieriť s útrapami zranených vojakov a svoju bolesť tíšil písaním básní.
Tradícia osláv konca prvej svetovej vojny sa začala rodiť už pri prvom výročí podpísania prímeria, 11. novembra 1919, keď si tento deň pripomínali vo Washingtone, v Londýne, Paríži i v ďalších mestách. Americký prezident Woodrow Wilson v roku 1919 vyhlásil 11. november za Deň prímeria. Oficiálnym sviatkom sa stal v roku 1926 a v roku 1954 premenoval Kongres Deň prímeria na Deň veteránov.