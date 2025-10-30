< sekcia Regióny
V Senici si uctili pamiatku advokáta V. Fajnora
Odhalili mu pamätnú tabuľu.
Autor TASR
Senica 30. októbra (TASR) - Mesto Senica si v stredu (29. 10.) spomienkovou slávnosťou v Záhorskom osvetovom stredisku (ZOS) uctilo pamiatku 150. výročia narodenia advokáta Vladimíra Fajnora. Pri tejto príležitosti odhalili pamätnú tabuľu, ktorá bude osadená na budove Okresného súdu v Senici. Cieľom je zachovať odkaz pre ďalšie generácie. TASR to uviedla riaditeľka ZOS Zuzana Čobrdová.
Osadenie pamätnej tabule sa uskutoční až v roku 2026, pretože budova okresného súdu je práve teraz v rekonštrukcii. „Tak sme zastrešili toto podujatie ako Záhorské osvetové stredisko a v podstate celá spomienka sa konala u nás aj za účasti predsedníčky okresného súdu Moniky Bellovej a za účasti zástupcu primátora mesta Filipa Lackoviča, ktorí spomienku finančne podporili spolu s Trnavským samosprávnym krajom,“ ozrejmila.
Podujatie iniciovalo občianske združenie Johanky Hrebendovej Bórikovej. „Bolo to pekné pripomenutie toho, že mnohí významní národní buditelia pochádzali zo Senice. Tento pán bol bratrancom samotného generála Milana Rastislava Štefánika,“ priblížila a súčasne avizovala, že v budúcnosti by chceli zorganizovať podobné podujatie na počesť advokáta Pavla Senického, ktorý v regióne pôsobil takmer sto rokov pred Fajnorom.
Vladimír Fajnor bol právnym vedcom, spoluzakladateľom právneho systému v Československu, pôsobil ako pedagóg na Právnickej fakulte Univerzity Komenského, zastával ministerské posty, stal sa prezidentom Najvyššieho súdu Československej republiky a bol vymenovaný za člena Stáleho arbitrážneho dvora v Haagu. V roku 1930 ho prezident Tomáš G. Masaryk vymenoval za prvého prezidenta Najvyššieho súdu. Podieľal sa tiež na budovaní súdnictva na Slovensku po roku 1918.
