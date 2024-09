Senica 10. septembra (TASR) - V Senici si uctili pamiatku obetí holokaustu čítaním ich mien a tiež minútou ticha. V pondelok (9. 9.) sa uskutočnil štvrtý ročník spomienkového podujatia Nezabudnutí susedia pri príležitosti Dňa obetí holokaustu a rasového násilia v priestoroch spoločenskej sály Múzea Senica. Mesto o tom informovalo na svojom webe.



"Historické pramene uvádzajú, že Senica mala do obdobia slovenského štátu jednu z najpočetnejších židovských komunít na Zahorí, ktorá tvorila až jednu tretinu všetkého obyvateľstva. Dokladajú to záznamy napríklad z roku 1836, keď z 2709 obyvateľov bolo 950 Židov," zhrnulo mesto.



Verejnosti sa prihovorili historik Ivan Kamenec, vedúci Múzea holokaustu v Seredi Martin Korčok a predstavitelia Medzinárodného kresťanského veľvyslanectva Jeruzalem na Slovensku. Nasledovala modlitba a na záver premietli krátky film o neurológovi Pavlovi Traubnerovi, ktorý prežil obdobie holokaustu.



"Súčasťou spomienky bolo aj čítanie 70 mien ľudí - obyvateľov Senice, ktorí boli počas druhej svetovej vojny deportovaní do koncentračných táborov a už nikdy sa späť domov nevrátili," dodalo mesto.