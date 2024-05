V Senici si vstup SR do EÚ pripomenú počas osláv 1. mája

Senica 1. mája (TASR) - Dvadsiate výročie vstupu Slovenska do Európskej únie (EÚ) si môžu Seničania pripomenúť počas osláv 1. mája na Námestí oslobodenia. V rámci tradičného celodenného programu otvára svoj stánok aj informačné centrum pre občanov Europe Direct Senica. Informovala o tom jeho manažérka Alexandra Berecová.



"Vstup Slovenska do EÚ si pripomíname každoročne od etablovania kancelárie v Senici. V tomto roku je to výnimočnejšie okrúhlym výročím, preto sme pripravili pre záujemcov bohatší program v spolupráci s Kanceláriou Európskeho parlamentu na Slovensku," uviedla. Najmä pre mladšiu generáciu sú to rôzne interaktívne hry či kvízy, ktoré deti a mládež zoznamujú s problematikou fungovania európskeho spoločenstva a zároveň prevetrajú ich vedomosti o EÚ. "Nikdy neopomenieme rozdávať účastníkom osláv symbolické žlté ruže," dodala Berecová.



O deň neskôr informačné centrum Europe Direct Senica pripravilo v budove DAV stretnutie s filmovým kritikom Petrom Konečným. "Cez krátke reklamné spoty poukáže na problémy a mýty dnešnej doby, ktoré ovplyvňujú život jednotlivca i spoločnosti," doplnila.



Súčasťou pripomienky vstupu Slovenska do EÚ je aj mobilná výstava prác z fotosúťaže s názvom Slovensko. Inštalovaná na hlavnom námestí v Senici bude podľa Berecovej do konca mája a hoci mala celoslovenský rámec, Senica má v nej zastúpenie v podobe fotografie riaditeľky Záhorského osvetového strediska Ľubice Krištofovej, ktorá od odbornej poroty získala čestné uznanie.