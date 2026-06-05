< sekcia Regióny
V Senici súťažili žiaci o účasť na ekovýlete
Na piatom ročníku akcie sa zúčastnilo približne 400 až 450 žiakov druhého stupňa základných škôl a študentov osemročných gymnázií.
Autor TASR
Senica 5. júna (TASR) - Mestský park v Senici sa v piatok stal dejiskom environmentálno-vzdelávacieho podujatia EKO DEŇ 2026. Na piatom ročníku akcie sa zúčastnilo približne 400 až 450 žiakov druhého stupňa základných škôl a študentov osemročných gymnázií. Súťažili o ekovýlet. TASR to uviedla projektová manažérka mesta Senica Ľubica Kadlec-Melišová.
„Táto akcia sa koná pravidelne každý rok. Posledné roky sme sa zamerali špeciálne na druhý stupeň základných škôl. Máme tu pre nich pripravených 19 stanovísk. Na tých stanoviskách sú rôzne témy od prírodných vied, cez ekológiu, astronómiu, ale aj poznávacie témy z oblasti Európskej únie,“ ozrejmila.
Súčasťou programu boli vedecké experimenty, mobilné planetárium, lesná pedagogika, ukážky záchrany živočíchov, poznávanie hmyzu, energetické bicykle PowerRace, ekologické čapovanie nápojov či premietanie animovaného filmu Príbehy o rieke, ktorý vznikol v rámci medzinárodného projektu REBIOCLIM. Film približuje význam revitalizácie vodných tokov a ich úlohu pri obnove prirodzených ekosystémov v krajine.
Podľa Kadlec-Melišovej je environmentálne vzdelávanie v súčasnosti mimoriadne aktuálne. „Téma ekológie je dôležitá v dnešnej dobe o to viac, pretože tie problémy nás už postihujú. Klimatické podmienky a všetky zmeny, ktoré sa dejú okolo nás, vnímajú nielen dospelí, ale mám pocit, že deti dnes ešte intenzívnejšie,“ doplnila.
Na podujatí sa prezentovali organizácie z celého Slovenska vrátane DAPHNE, Chránenej krajinnej oblasti Záhorie, LESOV SR, Vedeckého brloha, projektu Planetárium do škôl či združenia Prales deťom. Návštevníci sa mohli oboznámiť napríklad s témami ochrany prírody, hospodárenia s vodou v krajine či vplyvu klimatických zmien na rastlinnú a živočíšnu ríšu.
Pripomenula, že školy sa zapájajú aj do súťaže o ekovýlet. „Školy musia absolvovať minimálne osem stanovísk. V prípade, že ich absolvujú, dostávajú sa do losovania o výlet do ekocentra. Je to veľká motivácia,“ zhrnula.
Organizátorom podujatia je samospráva. Ako uviedla Kadlec-Melišová, do tohtoročného ročníka sa zapojilo 25 tried vrátane žiakov zo spojenej školy. „Dalo by sa povedať, že dnes máme v Senici najväčšiu triedu ‚druhostupniarov‘ pod otvorenou oblohou,“ dodala.
„Táto akcia sa koná pravidelne každý rok. Posledné roky sme sa zamerali špeciálne na druhý stupeň základných škôl. Máme tu pre nich pripravených 19 stanovísk. Na tých stanoviskách sú rôzne témy od prírodných vied, cez ekológiu, astronómiu, ale aj poznávacie témy z oblasti Európskej únie,“ ozrejmila.
Súčasťou programu boli vedecké experimenty, mobilné planetárium, lesná pedagogika, ukážky záchrany živočíchov, poznávanie hmyzu, energetické bicykle PowerRace, ekologické čapovanie nápojov či premietanie animovaného filmu Príbehy o rieke, ktorý vznikol v rámci medzinárodného projektu REBIOCLIM. Film približuje význam revitalizácie vodných tokov a ich úlohu pri obnove prirodzených ekosystémov v krajine.
Podľa Kadlec-Melišovej je environmentálne vzdelávanie v súčasnosti mimoriadne aktuálne. „Téma ekológie je dôležitá v dnešnej dobe o to viac, pretože tie problémy nás už postihujú. Klimatické podmienky a všetky zmeny, ktoré sa dejú okolo nás, vnímajú nielen dospelí, ale mám pocit, že deti dnes ešte intenzívnejšie,“ doplnila.
Na podujatí sa prezentovali organizácie z celého Slovenska vrátane DAPHNE, Chránenej krajinnej oblasti Záhorie, LESOV SR, Vedeckého brloha, projektu Planetárium do škôl či združenia Prales deťom. Návštevníci sa mohli oboznámiť napríklad s témami ochrany prírody, hospodárenia s vodou v krajine či vplyvu klimatických zmien na rastlinnú a živočíšnu ríšu.
Pripomenula, že školy sa zapájajú aj do súťaže o ekovýlet. „Školy musia absolvovať minimálne osem stanovísk. V prípade, že ich absolvujú, dostávajú sa do losovania o výlet do ekocentra. Je to veľká motivácia,“ zhrnula.
Organizátorom podujatia je samospráva. Ako uviedla Kadlec-Melišová, do tohtoročného ročníka sa zapojilo 25 tried vrátane žiakov zo spojenej školy. „Dalo by sa povedať, že dnes máme v Senici najväčšiu triedu ‚druhostupniarov‘ pod otvorenou oblohou,“ dodala.