< sekcia Regióny
V Senici ukončia prevádzku Slovenskej pošty na sídlisku Sotina
Stane sa tak z dôvodu nízkej vyťaženosti.
Autor TASR
Senica 19. septembra (TASR) - Prevádzku Slovenskej pošty Senica 3 na sídlisku Sotina od 1. októbra ukončia. Stane sa tak z dôvodu nízkej vyťaženosti. Samospráva o tom informovala na sociálnej sieti.
Ako uviedla, Slovenská pošta zároveň predĺži otváracie hodiny hlavnej pošty na námestí. Pošta Senica 1 bude otvorená v pondelok, utorok, štvrtok a piatok od 8.00 do 18.00 h a v stredu bude otvorená do 19.00 h. „Na podaj a výdaj zásielok môžete využiť aj BalíkoBOXy, ktoré sa v meste rozšíria z dvoch na šesť miest,“ priblížila.
Viaceré poštové služby možno vybaviť aj v mobilnej aplikácii Slovenskej pošty - od sledovania zásielky až po jej presmerovanie alebo zaplatenie online. Na vybavovanie úradných dokumentov možno využívať zase elektronickú schránku.
Ako uviedla, Slovenská pošta zároveň predĺži otváracie hodiny hlavnej pošty na námestí. Pošta Senica 1 bude otvorená v pondelok, utorok, štvrtok a piatok od 8.00 do 18.00 h a v stredu bude otvorená do 19.00 h. „Na podaj a výdaj zásielok môžete využiť aj BalíkoBOXy, ktoré sa v meste rozšíria z dvoch na šesť miest,“ priblížila.
Viaceré poštové služby možno vybaviť aj v mobilnej aplikácii Slovenskej pošty - od sledovania zásielky až po jej presmerovanie alebo zaplatenie online. Na vybavovanie úradných dokumentov možno využívať zase elektronickú schránku.