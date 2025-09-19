Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V Senici ukončia prevádzku Slovenskej pošty na sídlisku Sotina

Stane sa tak z dôvodu nízkej vyťaženosti.

Autor TASR
Senica 19. septembra (TASR) - Prevádzku Slovenskej pošty Senica 3 na sídlisku Sotina od 1. októbra ukončia. Stane sa tak z dôvodu nízkej vyťaženosti. Samospráva o tom informovala na sociálnej sieti.

Ako uviedla, Slovenská pošta zároveň predĺži otváracie hodiny hlavnej pošty na námestí. Pošta Senica 1 bude otvorená v pondelok, utorok, štvrtok a piatok od 8.00 do 18.00 h a v stredu bude otvorená do 19.00 h. „Na podaj a výdaj zásielok môžete využiť aj BalíkoBOXy, ktoré sa v meste rozšíria z dvoch na šesť miest,“ priblížila.

Viaceré poštové služby možno vybaviť aj v mobilnej aplikácii Slovenskej pošty - od sledovania zásielky až po jej presmerovanie alebo zaplatenie online. Na vybavovanie úradných dokumentov možno využívať zase elektronickú schránku.
.

