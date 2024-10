Na Záhorí vydali opatrenia pre výskyt vtáčej chrípky pri Hodoníne

Senica 26. októbra (TASR) - Z dôvodu výskytu ohniska vírusu vtáčej chrípky v komerčnom chove husí pri českom meste Hodonín, neďaleko hraníc so Slovenskom, vydala Regionálna veterinárna a potravinová správa (RVPS) Senica viaceré opatrenia pre obce, chovateľov hydiny a poľovné združenia v pásme dohľadu. Informujú o tom viaceré samosprávy na svojich weboch.



Pásmo dohľadu je vymedzené vo vzdialenosti minimálne desiatich kilometrov od ohniska nákazy v katastrálnom území miest Skalica a Holíč, tiež v katastri obcí Vrádište, Trnovec, Prietržka, Kopčany a Kátov. RVPS Senica nariadila okrem iného týmto obciam vykonať do 31. októbra súpis všetkých chovov hydiny a vtákov chovaných v zajatí.



Chovatelia sú zas povinní zabezpečiť umiestnenie hydiny a vtákov chovaných v zajatí v uzavretých priestoroch alebo v iných priestoroch v chove tak, aby nemohlo dôjsť ku kontaktu chovanej hydiny alebo iných chovaných vtákov s voľne žijúcim vtáctvom alebo s inými zvieratami. Musia tiež minimalizovať počet ľudí, ktorí prichádzajú do styku s hydinou a vtákmi chovanými v zajatí.



Poľovné združenia majú nariadený okrem iného aj zvýšený dohľad nad populáciami voľne žijúcich vtákov, predovšetkým vodných vtákov. Až do odvolania je na základe rozhodnutia RVPS Senica zakázané "akékoľvek premiestňovanie živej alebo zabitej hydiny a iného vtáctva, celých tiel alebo častí mŕtvych voľne žijúcich alebo držaných vtákov (vrátane peria), ich vajec, mäsa a iných produktov živočíšneho pôvodu a ich vedľajších živočíšnych produktov v rámci pásma dohľadu, z pásma dohľadu a do pásma dohľadu".



Zakázané je aj premiestňovanie, rozhadzovanie a iná manipulácia s použitou podstielkou, hnojom a kalom, ktoré pochádzajú od držaného vtáctva v pásme dohľadu, z pásma dohľadu a do pásma dohľadu. Tiež konanie trhov, výstav, prehliadok a iné zhromažďovanie hydiny alebo iného vtáctva v pásme dohľadu a aj vypúšťanie vtáctva s cieľom zazverenia revírov.



Ohnisko sa objavilo v chove hydiny spoločnosti Rybárstvo Hodonín, v ktorom sa nachádza asi 7000 vtákov - chovných aj výkrmových husí či kačíc. Chovateľ tamojšej krajskej veterinárnej správe nahlásil zvýšený úhyn výkrmových husí. Od začiatku roka ide v Česku už o ôsme ohnisko v českom komerčnom chove a ďalších 27 ich bolo potvrdených v drobnochovoch.