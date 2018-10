V Senici vyhlásia výsledky 10. ročníka ankety Kniha Záhoria

Senica 21. októbra (TASR) - V Záhorskej galérii Jána Mudrocha v Senici vyhlásia v stredu 24. októbra výsledky jubilejného 10. ročníka čitateľskej ankety Kniha Záhoria. TASR informovala Ľubomíra Mičová zo Záhorskej knižnice v Senici.



O ocenenie sa uchádzalo 55 kníh z produkcie roku 2017, ktorým čitatelia prideľovali hlasy vo verejných knižniciach regiónu a na internete. Zvíťazil titul z etnológie Tradičný odev Záhoria od Mojmíra Benžu pred beletriou Pascalov tieň od Jozefa Špačka. Tretie miesto čitatelia pridelili rozšírenému a ilustrovanému vydaniu Záhoráckeho slovníka od Konštantína Palkoviča.



Čitatelia od júla do konca septembra spolu pridelili knihám 1327 hlasov, z toho 447 prostredníctvom internetu a 880 vo verejných knižniciach regiónu. "Súťažili výlučne knihy, ktorým nechýba medzinárodné knižné označenie ISBN, sú o Záhorí, o Záhorákoch, zo Záhoria alebo od autorov či vydavateľov pôvodom z regiónu alebo na Záhorí žijúcich, a pritom sú to knihy z produkcie roku 2017," uviedla riaditeľka Záhorskej knižnice Katarína Soukupová. Do súťaže ich mohli navrhnúť čitatelia, vydavatelia, autori, spolutvorcovia, tlačiarne, sponzori alebo investori.



V doterajších deviatich ročníkoch súťažilo spolu 393 kníh. V prvom ročníku sa Knihou Záhoria 2008 stal titul Ján Náhlik - Fotografie od Dany Janáčkovej a zatiaľ poslednou vyhlásenou víťazkou s titulom Kniha Záhoria 2016 je Konvália od Denisy Fulmekovej. O víťazovi vtedy rozhodovalo spolu 1956 hlasov, z ktorých Konvália s podtitulom Zakázaná láska Rudolfa Dilonga o nenaplnenej láske františkánskeho mnícha a židovského dievčaťa v čase holokaustu, získala 282 hlasov. Doteraz rekordný počet 65 titulov sa v ankete o priazeň čitateľov uchádzal v roku 2016.



Anketu spoločne vyhlásili Záhorská knižnica v Senici, Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, Záhorské múzeum v Skalici, inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja a Mestské centrum kultúry Malacky z Bratislavského samosprávneho kraja.