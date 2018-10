V Senici vyhlásili výsledky 10. ročníka ankety Kniha Záhoria

Čitatelia od júla do konca septembra pridelili knihám 1327 hlasov, z toho 447 prostredníctvom internetu a 880 vo verejných knižniciach regiónu.

Senica 24. októbra (TASR) - V Záhorskej galérii Jána Mudrocha v Senici vyhlásili v stredu výsledky jubilejného 10. ročníka čitateľskej ankety Kniha Záhoria. O ocenenie sa uchádzalo 55 kníh z produkcie roku 2017, ktorým čitatelia prideľovali hlasy vo verejných knižniciach regiónu a na internete. Zvíťazil titul z etnológie Tradičný odev Záhoria.



"Každý región sa prezentuje nejakým spôsobom. O Záhorí toho veľa nie je, chýbajú práce o Záhorí ako celku. Tento región má totiž nevýhodu, že bol vždy rozdelený medzi dve stolice či župy a aj teraz je to tak rozdelené. Ja som sa krojmi zaoberal celý život a keďže Záhorské múzeum mi vyšlo v ústrety, nerobilo mi problém urobiť takéto dielo, s ktorým už bolo radosť pracovať," informoval autor knihy Mojmír Benža.



Na druhom mieste sa umiestnila beletria Pascalov tieň. "Kniha sa skladá z 11 próz, z ktorých je deväť o pedagógoch, kde som využil svoje učiteľské skúsenosti. Delenie čítania na povinné a nepovinné nie je najšťastnejšie. Je na učiteľoch, ako mládež ďalej usmernia. Je mnoho autorov, ktorí neboli ako povinné čítanie, ale zaslúžia si pozornosť," poznamenal o knihe i o svojich skúsenostiach učiteľa s povinnou literatúrou autor diela Jozef Špaček.



Tretie miesto čitatelia pridelili rozšírenému a ilustrovanému vydaniu Záhoráckeho slovníka od Konštantína Palkoviča.



"Pôvodné vydanie prišlo na svet pred 20 rokmi a už sa k nemu nedalo dostať, jedine v knižniciach. Mesto Malacky sa rozhodlo k druhému vydaniu aj kvôli tomu, že sa snaží podnietiť hrdosť na našu záhorácku identitu. Jednou z identít je aj jazyk, na ktorý sme na Záhorí hrdí,“ uviedla k reedícii Záhoráckeho slovníka hovorkyňa mesta Malacky Ľubica Pilzová.



Čitatelia od júla do konca septembra pridelili knihám 1327 hlasov, z toho 447 prostredníctvom internetu a 880 vo verejných knižniciach regiónu.



"Súťažili výlučne knihy, ktorým nechýba medzinárodné knižné označenie ISBN, sú o Záhorí, o Záhorákoch, zo Záhoria alebo od autorov či vydavateľov pôvodom z regiónu alebo na Záhorí žijúcich, a pritom sú to knihy z produkcie roku 2017. Teší nás, že si ľudia k tejto ankete našli cestu," uviedla riaditeľka Záhorskej knižnice Katarína Soukupová.



V doterajších desiatich ročníkoch súťažilo spolu 448 kníh. V prvom ročníku sa Knihou Záhoria 2008 stal titul Ján Náhlik - Fotografie od Dany Janáčkovej a minulý rok bola vyhlásenou víťazkou s titulom Kniha Záhoria 2016 Konvália od Denisy Fulmekovej.



O víťazovi vtedy rozhodovalo spolu 1956 hlasov, z ktorých Konvália s podtitulom Zakázaná láska Rudolfa Dilonga o nenaplnenej láske františkánskeho mnícha a židovského dievčaťa v čase holokaustu, získala 282 hlasov. Doteraz rekordný počet 65 titulov sa v ankete o priazeň čitateľov uchádzal v roku 2016.



Anketu spoločne vyhlásili Záhorská knižnica v Senici, Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, Záhorské múzeum v Skalici, inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja a Mestské centrum kultúry Malacky z Bratislavského samosprávneho kraja.