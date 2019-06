V Senici vykopali letecké bomby

Polícia upozorňuje, že neodbornou manipuláciou by v tomto prípade mohlo prísť k ohrozeniu života a zdravia.

Senica 11. júna (TASR) - Polícia v Senici zaevidovala v pondelok (10. 6.) v podvečerných hodinách oznámenie pracovníkov, ktorí pri výkopových prácach pred priemyselnou zónou v meste Senica našli v poli neznámu muníciu. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Trnave Mária Linkešová.



Policajný dôstojník o náleze informoval policajných pyrotechnikov a do ich príchodu policajná hliadka miesto uzavrela. "Pyrotechnici určili, že ide o dve letecké bomby s priemerom 152 milimetrov z čias druhej svetovej vojny. Podľa ďalších zistení bolo pole v minulosti využívané ako poľné letisko," uviedla Linkešová.



Nájdenú muníciu nebolo možné transportovať, preto sa policajti rozhodli, že k jej odstrelu príde v utorok na mieste. "Z dôvodu, že miesto nálezu sa nachádzalo v blízkosti obytnej a priemyselnej zóny, pyrotechnici posunuli miesto odstrelu do vzdialenejšej časti. Postupne, riadeným odstrelom, zneškodnili najskôr jednu a potom aj druhú bombu," doplnila krajská policajná hovorkyňa.



Polícia upozorňuje, že neodbornou manipuláciou by v tomto prípade mohlo prísť k ohrozeniu života a zdravia. Jedna bomba obsahovala niekoľko kilogramov trhaviny. "Upozorňujeme občanov, aby pri náleze akejkoľvek munície vyrozumeli políciu. V žiadnom prípade nie je vhodné s ňou manipulovať a premiestňovať ju," apeluje hovorkyňa KR PZ v Trnave.