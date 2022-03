V Senici vznikne prvá nadvihnutá križovatka

Senica 7. marca (TASR) - V meste Senica vznikne prvá nadvihnutá križovatka, ktorá bude mať za úlohu zabezpečiť zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.



Ide o križovatku ulíc Sadová a Mudrochova, kde takýto prvok upokojenia dopravy vznikne. "Minulý týždeň bol vyfrézovaný povrch vozovky a od pondelka 7. marca sa začala realizácia stavby, ktorá by mala trvať tri týždne. Počas prác bude križovatka neprejazdná a obyvatelia sídliska Sotina sa tak musia pripraviť v tomto termíne na dopravné obmedzenie a obchádzku tejto trasy. Obmedzenie cestnej premávky na ceste počas realizácie stavby bude vyznačené dočasným dopravným značením," uviedla Moravcová.



Realizácia vyvýšenej križovatky je súčasťou projektu s názvom Cyklodopravné trasy Senica, v rámci ktorého sa budujú nielen nové cyklistické komunikácie, ale aj doplnková infraštruktúra a šesť prvkov upokojenia dopravy. Okrem spomínanej vyvýšenej plochy križovatky to budú aj spomaľovacie vankúše a nadvihnuté plochy priechodov pre chodcov.



"V tejto časti mesta vyúsťuje cyklodopravná trasa, zdvihnutím celej križovatky bude zabezpečené zvýšenie bezpečnosti cyklistov a chodcov, keďže autá budú musieť pred vjazdom do križovatky spomaliť," doplnila hovorkyňa mesta.