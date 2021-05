V Senici začali s výstavbou 5,6 kilometrov cyklotrás

Senica 6. mája (TASR) – Mesto Senica začalo realizáciu projektu Cyklodopravné trasy Senica – I. etapa. V rámci neho bude vybudovaných celkom 5,604 kilometrov nových cyklistických komunikácií vrátane dvoch lávok cez miestne vodné toky.



Mesto avizovalo realizáciu projektu ešte začiatkom roka 2019, keď získalo z výzvy IROP nenávratné finančné prostriedky (NFP) vo výške 1.406.571,11 eura. "Po komplikovanom procese hodnotenia žiadosti, kontrole verejných obstarávaní a ďalších prác som veľmi rád, že sa začne v uliciach projekt realizovať," uviedol primátor Senice Martin Džačovský.



Realizáciou projektu vznikne súvislá cyklotrasa naprieč mestom, ktorá prepojí Dlhú ulicu, Vajanského ulicu, Námestie oslobodenia, Hurbanovu ulicu a v parku popri rieke Teplica sa pri kúpalisku napojí na už existujúcu cyklotrasu vedúcu na Kunovskú priehradu. Na túto tepnu bude napojená aj Mudrochova ulica smerom k poliklinike a celá Sotinská ulica od kruhovej križovatky po napojenie na cyklotrasu do Kunova.



Projekt počíta aj s inštaláciou 20 kusov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry, ako sú stojany na bicykle, prístrešky, servisné stojany a pri vjazde na súčasnú cyklotrasu pri kúpalisku budú vybudované odpočívadlá. "Na autobusovej stanici v Senici pribudnú dve uzamykateľné stanice Bike&ride. Zrealizovaných bude aj šesť prvkov na tzv. upokojenie dopravy, ako pešia zóna, spomaľovacie vankúše, zdvihnuté plochy priechodov, či zdvihnutá plocha križovatky, čím sa má zabezpečiť zvýšenie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky," doplnila hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.



Realizátorom stavby je spoločnosť Swietelsky-Slovakia. Tá sa podľa zmluvy zaviazala zrealizovať práce za 301 dní. "Spolu s dopravným inšpektorátom si budeme odsúhlasovať jednotlivé úseky, aby boli dopravné obmedzenia pre občanov primerané. Mostári nastúpia na lávky koncom mája spoločne s realizovaním celého úseku smer Kunov - Sotinská ulica. Začiatok prác bude na Kasárenskej ulici a postupne prejdeme na Dlhú ulicu pri gymnáziu. Úseky pri centrálnom mestskom parku na Sadovej ulici a pri Námestí oslobodenia sú naplánované na mesiac jún. Verím, že to zvládneme a budeme stavbu schopný odovzdať do konca roku 2021," informoval za realizátora obchodný riaditeľ Juraj Marko.



O harmonograme prác bude radnica verejnosť informovať postupne. "Občania však budú musieť rátať s určitými obmedzeniami, keďže bude mesto nasledujúce mesiace zaťažené stavebnými prácami. Verím, že po realizácii sa pohyb cyklistov po meste stane bezpečnejším a jednoduchším," doplnil primátor.



"V súčasnosti ukončujeme prípravné práce k vydaniu stavebného povolenia na úseku na Železničnej ulici, ktorým prepojíme železničnú stanicu s celým mestom a zároveň by sme chceli na konci úseku pri železničnej stanici vybudovať Bike&ride stanicu, čo je uzamykateľný prístrešok pre 100 bicyklov," informoval projektový manažér Ľuboš Hazucha z mestského úradu v Senici.



Ako doplnil, pokračujú aj projektové práce na druhej etape trás, v rámci ktorej by sa mali napojiť cyklodopravnými trasami základné školy, mestská časť Čáčov, ako aj obchodná zóna. "Druhá fáza sa momentálne nachádza v štádiu spracovanej dokumentácia pre územné rozhodnutie, v súčasnosti prebieha získavanie súhlasov vlastníkov a stanovísk dotknutých orgánov, aby sme mohli následne začať územné konanie," spresnil Hazucha.