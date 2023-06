V Senici začnú opäť s realizáciou vodozádržných opatrení

Senica 1. júna (TASR) - Obnova pôvodného parku pri Múzeu Senica, ktorý bude doplnený o parkový mobiliár, bude opäť pokračovať. V rámci projektu budú zrealizované viaceré vodozádržné opatrenia na zlepšenie negatívnych dôsledkov zmeny klímy. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.



Odovzdanie stavby projektu novej realizátorskej firme, ktorou je spoločnosť Hílek sa uskutočnilo v stredu (31. 5.). "S pôvodným realizátorom mesto ukončilo zmluvu o dielo jednostranným odstúpením od zmluvy," uviedla Moravcová.



Samospráva následne požiadala Ministerstvo životného prostredia SR o zmenu zmluvy o poskytnutí nenávratných finančných prostriedkov a predĺženie realizácie projektu do 30. novembra. "Ministerstvo mestu vyhovelo. Nový realizátor sa zaviazal projekt zrealizovať do šiestich mesiacov odo dňa odovzdania staveniska," doplnila hovorkyňa mesta.



Práce sa začnú búraním oplotenia okolo múzea, čo prinesie obmedzenia parkovania. "Od pondelka 5. júna do piatku 9. júna bude obmedzené parkovanie pozdĺž plota na Hollého ulici. O následných etapách a obmedzeniach budeme priebežne informovať a zároveň o zákaze státia budú vodiči informovaní dočasným dopravným značením," povedala Moravcová.



Na obnovu parku získalo mesto nenávratné finančné prostriedky vo výške viac ako 350.000 eur z Operačného programu Kvalita životného prostredia na projekt s názvom Revitalizácia exteriéru Sokolovne – park.



Vzhľadom na rozsah prác v okolí celej budovy bude od 18. júna Múzeum Senica do odvolania zatvorené.