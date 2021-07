V senickom osvetovom stredisku sprístupnili výstavu fotografií

Senica 14. júla (TASR) - Vo výstavných priestoroch Záhorského osvetového strediska (ZOS) v Senici je sprístupnená výstava fotografií 25. ročníka súťažnej výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby Trnavského kraja AMFO 2021. TASR o tom informoval Tomáš Jurovatý zo ZOS.



Do súťažnej výstavy postúpilo z regionálnych kôl 45 autorov so 162 fotografickými prácami. "Z toho vo vekovej skupine do 15 rokov štyria autori, vo vekovej skupine od 15 do 25 rokov sedem autorov a vo vekovej skupine nad 25 rokov 34 autorov," uviedol Jurovatý.



Ako doplnil, z celkového počtu je 52 čiernobielych fotografií, 58 farebných fotografií, 15 súborov v kategórii cykly a seriály v počte 53 fotografií. V novej kategórii experiment bolo 34 fotografií. V uliciach mesta je rozmiestnených aj sedem veľkoplošných plagátov reprodukcií fotografií.



Výstava bude v priestoroch Záhorského osvetového strediska otvorená do 31. júla. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a realizuje sa s finančnou podporou Trnavského samosprávneho kraja. Všetky ocenené fotografie postupujú do celoštátneho kola, ktorého organizátorom je Turčianske kultúrne stredisko v Martine a uskutoční sa 5. až 7. novembra.