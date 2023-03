V Šenkviciach sa zvýši kapacita miest v materskej škole

Bratislava 15. marca (TASR) - Materská škola v Šenkviciach je ďalším projektom v Bratislavskom kraji, kde sa vďaka nadstavbe zvýši kapacita a vytvorí sa v škôlke ďalších 44 miest. Základný kameň tento týždeň symbolicky poklepali zástupcovia obce aj kraja. TASR o tom informovala hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Lucia Forman.



"Súčasťou projektu je aj modernizácia kuchyne a jej vybavenia, všetko v rámci zvýšenia energetickej hospodárnosti budovy," priblížila. Rovnako sa obnoví areál škôlky a vytvorí sa ihrisko.



Celkovo je na rozšírenie kapacity vyčlenených 2,1 milióna eur, z toho 2,03 milióna eur pokryje finančný príspevok. V rámci nich sa nakúpi aj vybavenie, napríklad nábytok, ako aj didaktické pomôcky. Projekt by mal byť ukončený v novembri.



"V kraji chýba asi 2500 miest v materských školách. Spôsobil to predovšetkým nárast obyvateľov v kraji, kde ročne pribudne asi 7000 až 10.000 obyvateľov," priblížil predseda BSK Juraj Droba. Problémom je podľa neho aj investičný dlh a finančná náročnosť budovania nových miest v škôlkach, ktorú mestá a obce nie sú schopné zvládnuť z vlastných rozpočtov.



BSK presadzoval presun alokácie v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu v prospech budovania kapacít materských škôl. "V spolupráci s ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie ako riadiacim orgánom IROP sa to podarilo," tvrdí kraj.



Výzva bola ministerstvom vyhlásená minulý rok. Schválených bolo 29 projektov v celkovej hodnote 36 miliónov eur. Všetky projekty musia byť ukončené do konca tohto roka. Z týchto 29 projektov sa už sedem realizuje v rámci bratislavských mestských častí a 22 v okresoch Pezinok, Malacky a Senec.