V Šenkviciach vznikne parčík i komunitná záhrada
Celková plocha riešeného územia zaberá 4660 m2.
Autor TASR
Bratislava/Šenkvice 20. apríla (TASR) - V obci Šenkvice v okrese Pezinok sa začne s revitalizáciou verejných priestorov, ktorých výsledkom majú byť nové zelené plochy s mobiliárom i vodozádržné opatrenia. Vyplýva to z oznámenia o výsledku verejného obstarávania, zverejneného v pondelok vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Zmluva uvedená v centrálnom registri zmlúv (CRZ) avizuje, že dielo má byť hotové najneskôr na konci letných prázdnin.
O revitalizáciu verejných priestorov v obci Šenkvice sa postará spoločnosť Swietelsky-Slovakia, ktorá uspela v súťaži s cenou 158.532,76 eura bez DPH (194.995,29 eura s DPH). Samospráva využije na financovanie eurofondy.
Súčasťou diela má byť napríklad premena nevyužívanej plochy na malý park či vznik komunitnej záhrady. Celková plocha riešeného územia zaberá 4660 m2.
Dielo má byť hotové do štyroch mesiacov od prevzatia staveniska, zmluva nadobudla účinnosť 14. apríla.
O revitalizáciu verejných priestorov v obci Šenkvice sa postará spoločnosť Swietelsky-Slovakia, ktorá uspela v súťaži s cenou 158.532,76 eura bez DPH (194.995,29 eura s DPH). Samospráva využije na financovanie eurofondy.
Súčasťou diela má byť napríklad premena nevyužívanej plochy na malý park či vznik komunitnej záhrady. Celková plocha riešeného územia zaberá 4660 m2.
Dielo má byť hotové do štyroch mesiacov od prevzatia staveniska, zmluva nadobudla účinnosť 14. apríla.