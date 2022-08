V septembri čaká Piešťany Victoria Regia i Cinematik

Piešťany 31. augusta (TASR) – Aj v poslednom mesiaci letnej kúpeľnej sezóny si môžu návštevníci Piešťan užiť viacero podujatí. Podľa výkonnej riaditeľky Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Rezort Piešťany Tatiany Nevolnej prichádzajú na rad dve z vrcholných akcií, a to medzinárodný filmový festival Cinematik a medzinárodná výstava kvetov Victoria Regia.



"V septembri budú pokračovať aj splavy Váhu. Je to novinka tohto leta a stala sa skutočným hitom," uviedla Nevolná. Veľmi obľúbená je akcia Návšteva u ornitológa a tiež prehliadka jedného z architektonických skvostov Domu umenia, ktorá zavedie návštevníkov do priestorov, ktoré sú bežne verejnosti nedostupné. "Festival Made in Piešťany bude oslavou Piešťan a všetkých úspešných príbehov, ktoré sa tu píšu. V rámci neho sa uskutočnia rôzne podujatia a galavečer v štýle 20. rokov ako spomienka na zlaté časy, keď Piešťany zaznamenali najväčší rozvoj a prerod na svetoznáme kúpeľné mesto," doplnila výkonná riaditeľka OOCR.



Konať sa bude aj výstava Parkfoto Piešťany 2022 a v Dome umenia sa 42. umelecká sezóna začne predstavením SND Pohreb alebo svadba – čo skôr? Dom umenia bude tiež scénou, kde odznie prvý slávnostný koncert 57. Bratislavských hudobných slávností. "Pre rodiny s deťmi bude určite veľkým lákadlom Deň ozbrojených zložiek a záchranných systémov vo Vojenskom historickom múzeu Piešťany," dodala Nevolná.