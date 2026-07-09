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V septembri sa bude konať národné cvičenie v oblasti civilnej ochrany
Náklady vzniknuté s vykonaním cvičenia budú hradené z rozpočtovej kapitoly príslušného ministerstva a ostatného ústredného orgánu štátnej správy a samosprávy.
Autor TASR
Bratislava 9. júla (TASR) - Na Slovensku sa 2. a 3. septembra bude konať národné cvičenie v oblasti civilnej ochrany „Tiene v oblakoch“. Má preveriť pripravenosť systému krízového riadenia SR a súčinnosť orgánov krízového riadenia na všetkých stupňoch riadenia pri riešení mimoriadnej udalosti spôsobenej pádom bezpilotného lietadla. Vyplýva to z návrhu na prípravu, vykonanie a vyhodnotenie cvičenia, ktorý vláda schválila 1. júla.
„Cieľom cvičenia je preveriť pripravenosť systému krízového riadenia SR a súčinnosť orgánov krízového riadenia na všetkých stupňoch riadenia pri riešení mimoriadnej udalosti spôsobenej pádom bezpilotného lietadla. Súčasťou cvičenia bude aj overenie pripravenosti na vykonávanie opatrení civilnej ochrany a hospodárskej mobilizácie, posúdenie primeranosti platnej právnej úpravy v oblasti krízového riadenia a preverenie schopnosti štátu reagovať na dezinformačné kampane a zabezpečiť efektívnu strategickú komunikáciu počas krízovej situácie,“ vysvetlil rezort vnútra, ktorý materiál predložil.
Organizáciu a koordináciu cvičenia má zabezpečiť ministerstvo vnútra v spolupráci s Úradom vlády SR a ďalšími rezortmi. Cvičenie modelované na územie Košického kraja má preveriť súčinnosť, metodiky a postupy v situácii, ak by vzdušný priestor SR narušil neidentifikovaný vojenský vzdušný prostriedok, ktorý zasiahne „podnik“, v ktorom dôjde k výbuchu a bude potreba zabezpečiť hromadný príjem zranených, vyhlásiť mimoriadnu situáciu, varovať pred ďalším vzdušným útokom, vyhlásiť výnimočný stav, evakuovať časť obyvateľov a napokon odvolať krízový stav.
Náklady vzniknuté s vykonaním cvičenia budú hradené z rozpočtovej kapitoly príslušného ministerstva a ostatného ústredného orgánu štátnej správy a samosprávy.
„Cieľom cvičenia je preveriť pripravenosť systému krízového riadenia SR a súčinnosť orgánov krízového riadenia na všetkých stupňoch riadenia pri riešení mimoriadnej udalosti spôsobenej pádom bezpilotného lietadla. Súčasťou cvičenia bude aj overenie pripravenosti na vykonávanie opatrení civilnej ochrany a hospodárskej mobilizácie, posúdenie primeranosti platnej právnej úpravy v oblasti krízového riadenia a preverenie schopnosti štátu reagovať na dezinformačné kampane a zabezpečiť efektívnu strategickú komunikáciu počas krízovej situácie,“ vysvetlil rezort vnútra, ktorý materiál predložil.
Organizáciu a koordináciu cvičenia má zabezpečiť ministerstvo vnútra v spolupráci s Úradom vlády SR a ďalšími rezortmi. Cvičenie modelované na územie Košického kraja má preveriť súčinnosť, metodiky a postupy v situácii, ak by vzdušný priestor SR narušil neidentifikovaný vojenský vzdušný prostriedok, ktorý zasiahne „podnik“, v ktorom dôjde k výbuchu a bude potreba zabezpečiť hromadný príjem zranených, vyhlásiť mimoriadnu situáciu, varovať pred ďalším vzdušným útokom, vyhlásiť výnimočný stav, evakuovať časť obyvateľov a napokon odvolať krízový stav.
Náklady vzniknuté s vykonaním cvičenia budú hradené z rozpočtovej kapitoly príslušného ministerstva a ostatného ústredného orgánu štátnej správy a samosprávy.